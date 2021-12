Professor que usou roupa da Ku Klux Klan se justifica

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/12/2021 | 08:45



O professor de história Luiz Antonio Bortollo, da Escola Estadual Amaral Wagner, em Santo André, que viralizou depois de circular pelo pátio da instituição de ensino com vestimenta que remete à Ku Klux Klan, divulgou ontem um comunicado no qual conta sua versão e, principalmente, relata qual foi sua intenção ao utilizar o traje da organização terrorista e supremacista norte-americana: promover uma peça teatral sobre o tema, a exemplo do que ele próprio já havia desenvolvido em outra instituição da cidade, a EE Oscavo de Paula e Silva.

O episódio aconteceu durante celebração do fim do ano letivo, quando estudantes e professores foram fantasiados para o evento escolar. O docente acabou sendo filmado por uma aluna e as imagens repercutiram nos últimos dias. Diante disso, grande manifestação aconteceu em frente à escola, anteontem – com direito a boneco queimado, palavras de ordem e demandas antirracistas – e o professor foi afastado das suas atividades pela secretaria estadual de Educação. Além disso, também foi aberta uma apuração preliminar para averiguar o caso. Já a Diretoria de Ensino de Santo André formou comissão inter-racial para investigar os fatos.

Em sua justificativa, Luiz Antonio Bortollo iniciou se autointitulando “profundamente antirracista”. “Eu, professor de História da rede estadual de ensino, docente na Escola Estadual Amaral Wagner, em Santo André, venho esclarecer um grande mal-entendido criado a partir de uma filmagem feita em festa de final de ano na escola, postada nas redes sociais. Nesta filmagem, apareço vestido com roupas da famigerada Ku Klux Kan, grupo racista e supremacista branco dos Estados Unidos. Isso foi denunciado erroneamente nas redes sociais como se eu estivesse fazendo apologia do racismo, e por conta disso venho sendo execrado nas redes sociais e nos meios de comunicação. Mas a verdade dos fatos é o seguinte: desde 2017, ainda na escola Oscavo de Paula, monto peça teatral de denúncia do racismo, no mês da consciência negra, em que existem personagens vestidos de Klan”, iniciou o professor.

Luiz Alberto Bortollo continuou. “Neste ano, na Amaral Wagner, pretendia fazer o mesmo, com o conhecimento e autorização verbal da direção escolar. Mas não foi possível por conta da pandemia, razão pela qual a peça deveria ser filmada. No dia 8 de dezembro, na festa de fim de ano da escola, professores e alunos foram convidados a vir fantasiados. Nesse momento, no desejo de me alinhar aos alunos, já fantasiados, peguei a veste da KK Klan que estava em meu armário e a vesti, para divulgar a nossa peça teatral, que seria agora encenada e apenas filmada, e distribuída a todas as classes, mas depois seria apresentada na semana do dia 13 de maio, por ocasião da libertação formal dos escravos.”

“Neste momento, fui filmado por celular e essa filmagem gerou a denúncia contra mim, por pessoas que desconheciam o contexto. Fiquei pouquíssimo tempo vestido com tais vestes, porque de fato não faria sentido permanecer com elas mais tempo. Peço aqui desculpas sinceras pelo choque causado, mas reitero que a intenção era a divulgação da nossa peça teatral. Porque de fato a simples visão da indumentária desses racistas facínoras, a quem eu repudio, é digna de asco. Mas o fato é totalmente diferente do que vem sendo divulgado contra mim, seja nas redes sociais, seja nos meios de comunicação”, finalizou.

Diante da publicação, o advogado e especialista em direitos humanos Ariel de Castro Alves avalia que se o professor explicar sobre suas intenções ao usar a vestimenta, “ele poderá se livrar de punições administraticas e criminais”. “Se ele tivesse a intenção de promover o racismo e fazer apologia à atuação da Ku Klux Klan, ele poderia responder por incitação ao racismo, prevista na lei de crimes de racismo e por apologia a violência, do código penal. Porém, como não teve essa intenção, pode se isentar de punições”, comenta.