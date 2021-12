Seguir em frente

Diário do Grande ABC



23/12/2021 | 23:59



José Auricchio Júnior inicia hoje o quarto mandato como prefeito de São Caetano. Terá três anos para colocar em prática um plano de governo que foi formulado para quatro, já que um foi perdido por causa de pendências com a Justiça Eleitoral que foram superadas somente agora.



Em meio a várias autoridades, dentre elas o governador em exercício, Rodrigo Garcia, Auricchio fez um discurso sereno, porém, objetivo. Uma narrativa concisa e direta, na qual explanou algumas de suas metas para o período em que estará à frente do Palácio da Cerâmica. Em síntese, prometeu empenhar-se na área da saúde e na criação de postos de trabalho.



Auricchio afirmou que hoje começa um novo tempo e elencou as prioridades de seu governo, que são a geração de oportunidades após a crise provocada pela pandemia de Covid-19, o desenvolvimento econômico e a criação de empregos. Os três eixos estão entre os desejos da maioria dos são-caetanenses e, para que sejam colocados em prática, serão necessários trabalho, criatividade e empenho político.



Para realizar uma administração que contemple esses pilares, terá de ser rápido e preciso. E Auricchio sabe disso, tanto que em outro trecho do discurso afirmou que o tempo curto não poderá jamais ser utilizado como desculpa.



Dirigindo-se aos quatro prefeitos que foram à solenidade e aos representantes, ressaltou a importância da regionalidade. Ele sabe que, juntas, as sete cidades têm mais força para brigar por seus direitos.



Por fim, mas não menos importante, Auricchio falou em trabalhar para que vidas sejam salvas, sem polarização nem extremismos. Disse que seu governo terá compromisso com a ciência e que é preciso investir em vacinas. Fala alinhada com o último ano de seu último mandato, quando atuou fortemente no combate e prevenção da doença.



Tem tudo para dar certo, mas para isso é preciso que Auricchio comece hoje mesmo a colocar o discurso em prática.