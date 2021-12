Bolsonaro sanciona, com vetos, lei que institui Marco do Transporte Ferroviário

23/12/2021 | 21:48



O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou nesta quinta, 22, com vetos, o projeto de lei que institui o Novo Marco Legal do Transporte Ferroviário, informou há pouco a Secretaria-Geral da Presidência.

Entre os vetos, Bolsonaro rejeitou o dispositivo que estabelecia preferência para as atuais concessionárias de obter autorizações em suas áreas de influência. "O tratamento diferenciado para as atuais operadoras dificultaria a entrada de novos prestadores e, por consequência, reduziria a concorrência no setor", afirma o governo em nota. "Além disso, essa regra representaria ofensa à isonomia entre os atuais concessionários e potenciais novos entrantes no mercado", acrescenta.

Também foram vetadas exigências documentais consideradas não essenciais à obtenção das autorizações e trechos em conflito com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O governo diz esperar atrair investimentos privados com a formalização do Novo Marco Legal do Transporte Ferroviário. "O texto inova ao permitir a construção de novas ferrovias por autorização, à semelhança do que já ocorre na exploração de infraestrutura em setores como telecomunicações", afirma a nota da secretaria-geral.