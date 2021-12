Motoristas enfrentam congestionamento na Imigrantes rumo ao litoral

Redação

Do Diário do Grande ABC



23/12/2021 | 19:19



Os motoristas que estão indo para o litoral paulista encontram trafégo congestionado no início da noite desta quinta-feira. Por causa do excesso de veículos nas vias, os pontos de lentidão vão do km 38 ao km 43, e do km 67. O tráfego flui normalmente nas demais rodovias do SAI (Sistema Anchieta - Imigrantes), tanto em direção ao Litoral quanto no sentido São Paulo. O tempo está encoberto e com chuva em pontos isolados, mas a visibilidade é boa.

Caminhões e carretas com destino à Capital são orientados a utilizar o trecho de serra para continuar a viagem e deixar a pista norte da Imigrantes livre para veículos menores.

O SAI está em Operação Normal 5X5. Motorista utiliza a pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada pela pista norte das duas rodovias.

Feriado de Natal

Desde às 0h de terça-feira (21), quando se iniciou a contagem, mais de 185 mil veículos desceram o trecho de Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias, concessionária responsável pela operação do SAI, registrou a passagem de 151 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 4,8 mil veículos e subiram mais de 3 mil veículos.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).