Uma vida nova neste Natal

Chegou o Natal, tempo de festas, confraternizações, troca de presentes. A partir de muitos lares, nossas cidades são enfeitadas com luzes, árvores de Natal, Papai Noel, renas e trenós. No entanto, em muitos lugares destaca-se o símbolo que verdadeiramente representa a motivação cristã do Natal, ou seja, o presépio, com todas as figuras que, segundo os textos bíblicos dos evangelhos, estiveram envolvidas no acontecimento original da festividade do Natal: o nascimento de Jesus, o Salvador da humanidade. São Francisco de Assis encenou pela primeira vez a cena do presépio, na cidade italiana de Greccio, em 1223. Ele queria que o povo compreendesse melhor o mistério da encarnação do Filho de Deus para poder celebrar bem a festa do Natal de Jesus, e assim aderir com fé, esperança e amor ao reino de Cristo. A partir de então, os cristãos procuram, anualmente, professar a sua fé em Jesus, o Filho de Deus encarnado, por meio da representação do presépio, cujo centro é o menino-Deus, humildemente deitado na manjedoura, na gruta de Belém.



Em um dos textos bíblicos presentes na liturgia da missa do tempo do Natal, destaca-se o título messiânico ‘Príncipe da Paz’ (cf. Isaías 9,5). Na fé, os cristãos aplicaram tal título a Jesus, tendo em vista que ele, desde o mistério de sua encarnação no ventre da Virgem Maria, passando pelo ministério de sua vida pública até a Páscoa de morte de cruz e gloriosa ressurreição, estabeleceu nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Consequência do dom da aliança é a paz, o shalom de Deus a todos os que creem em Jesus, como Senhor e Messias Salvador. Meu sincero desejo é que neste ano, ainda marcado pelos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, a festa do Natal seja ocasião de aderir ao dom da paz de Cristo Jesus. E que essa paz seja vivenciada em nossos relacionamentos familiares, comunitários, sociais e planetários.



Que possamos, diante do presépio, suplicar ao menino-Deus, o Príncipe da Paz, aquilo que pedia o Santo de Assis: ‘Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver discórdia, que eu leve a união’.



A graça redentora de Cristo nos dará vida nova neste Natal se praticarmos o que papa Francisco nos ensina no número 283 da encíclica Fratelli Tutti: ‘O culto sincero e humilde a Deus leva não à discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito pela sacralidade da vida, ao respeito pela dignidade e a liberdade dos outros e a solícito compromisso em prol do bem-estar de todos. Na realidade, aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor (1 Jo 4, 8)”.



Wagner Ferreira da Silva é padre, missionário da Comunidade Canção Nova e vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias.



Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a VW Caminhões e Ônibus; Panam Sports Organization; Happy Holidays!; Encaso Comunicação; Amigo Comunicação Integrada; Marily Miranda; Adão Mariano Marão; Monique Montanaro; Simone Bravo; Marcelo Lupi Trancozo; Vilmar Mendes; Arlindo Laje; Samanta Santos; Edileuza Aparecida Sperândio; Samuel Vilafran Costa; Maria Thereza Fidelis; Felipe Luis Simão; Thômas Fernandes; Franco Moretson; Sandro Carvalho; Fabrício Múrcio; Vicente Andrada; Sérgio Rivaldo Lembo; Luiz Carlos Wagner; Júlio Cesar Santos; Douglas Martins; Valdir Cobra Almeida; João Arcanjo de Lima; Ulisses Noronha;Pietro Paolo Dell’Ambrosio.<EM>



A Bíblia

A Bíblia é a base da civilização ocidental. Não é aceitável que os jovens cheguem à universidade sem ter conhecimento das Escrituras Sagradas, ou seja, sem ter lido a Bíblia de capa a capa. Está é a razão de tantos jovens serem influenciados por teorias exóticas e francamente decadentes (marxismo, aborto, liberação das drogas, ideologia de gênero etc). O Enem deveria incluir a matéria ‘conhecimentos bíblicos’.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André



Ku Klux Klan

Cumprimentos efusivos aos jovens estudantes da Escola Estadual Amaral Wagner, em Santo André, na luta contra o racismo. Moro a uma quadra da mencionada instituição, o que me facilita testemunhar suas lutas, desde a sua inauguração. Até parece que o espírito do professor Amaral Wagner, de quem fui aluno, baixou e permanece na escola, a ensinar do além-túmulo. Ele, excelente orador, pregava a liberdade de pensamento e foi grande defensor da democracia. Não basta lutar pela igualdade apenas no Dia da Consciência Negra. É luta diuturna a denunciar injustiças. Chega à exasperação o professor fantasiar-se com vestimentas de Ku Klux Klan, movimento supremacista que ainda ocorre nos Estados Unidos.

Alexandre Takara

Santo André



Mal agradecidos

O Brasil, após dois anos de pandemia, gastos e mortes em profusão. Cerca de 14 milhões de desempregados. É de estarrecer funcionários comissionados da Receita Federal colocarem o cargo à disposição alegando falta de reajuste salarial, quando deveriam, em momento de crise, elevar as mãos aos céus e agradecer pelo belo ordenado e estarem empregados.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Consulta pública?

Alô, pais e mães de crianças entre 5 e 11 anos que querem que seus filhos sejam vacinados: questionem seus deputados federais, reclamem e, se necessário, combinem com as escolas, saiam às ruas e protestem. Essa tal ‘consulta pública sobre vacinar crianças’ corre risco de se tornar palco para negacionistas e apoiadores do negacionista-mor – ou até mesmo ‘hackers’ – que poderão falsear e impulsionar resultado contrário e, assim, impedir que seus filhos sejam vacinados!

Tânia Tavares

Capital



Fila do emprego

Se o nível de desemprego já não era baixo antes da pandemia, após o início deste evento, em março de 2020, com a redução radical da atividade humana, o País chegou a quase 15 milhões de desempregados. E números divulgados pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) indicam que 29,5% dos 13,5 milhões de desempregados no terceiro trimestre deste ano estavam buscando vaga de emprego havia mais de dois anos. No primeiro trimestre de 2020, que teve pouco efeito da pandemia, esse contingente de pessoas procurando emprego há mais de dois anos era menor, 23,9%. Esse resultado de 2021 é o pior desde 2012. E como outra notícia ruim, e faz sentido, porque a atividade econômica está estagnada, o instituto alerta que a criação de empregos em 2022 será menor. Mesmo porque, e, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro não governa, e sim destrói nossa esperança.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)