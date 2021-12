Rodrigo Garcia, Kassab e Valdemar estarão hoje na posse de Auricchio

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



23/12/2021 | 17:20



A posse de José Auricchio Júnior (PSDB) nesta quinta-feira (23) como prefeito de São Caetano irá contar com diversas autoridades. O Diário apurou que estarão presentes o governador do Estado em exercício, Rodrigo Garcia (PSDB); o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB); o presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto; e o presidente do PSD (Partido Social Democrático), Gilberto Kassab. Outras figuras políticas presentes são o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; o deputado estadual e filho do prefeito eleito, Thiago Auricchio (PL); o deputado federal com base em São Bernardo, Alex Manente (Cidadania); e o deputado federal Cezinha Madureira (PDT).

Todos devem ter falas na sessão solene de posse. O início do quarto mandato do tucano ocorre no plenário da Câmara Municipal, às 19h. O site do Diário vai transmitir a cerimônia ao vivo. Também irá ocorrer a posse do vice-prefeito eleito e médico-cirurgião geral Carlos Humberto Seraphim (PL).

O público externo poderá acompanhar a sessão de posse no Salão Nobre da casa, localizado no primeiro andar. O objetivo é, devido à pandemia, evitar aglomerações no Plenário dos Autonomistas. A entrada no salão será por ordem de chegada e limitada à quantidade de assentos no local. A Câmara não soube informar a capacidade até o fechamento desta edição, pois a montagem da estrutura só ocorre hoje. Será obrigatório o uso de máscara, assim como a medição da temperatura.

Tite Campanella, com a posse de Auricchio, retorna hoje ao posto de presidente da Câmara Municipal. Já o atual ocupante do cargo, Pio Mielo (PSDB), volta à vice-presidência da casa. Ambos estarão presentes na sessão, que será conduzida por Mielo ainda em exercício da liderança da câmara.

Auricchio assume o mandato um ano após a sua eleição por conta de ter tido a posse negada pela Justiça. Havia sido condenado pela captação ilegal de recursos, mas o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considerou que não havia provas de que ele não foi apenas um “mero beneficiário” da captação.