Anitta sobre réveillon com Miley Cyrus: Fiquei honrada em ser chamada

23/12/2021 | 17:10



Anitta está com tudo! A cantora foi chamada para se apresentar na festa de réveillon de Miley Cyrus e agora se prepara para voltar aos palcos do Rio de Janeiro no Chá de Alice.

E nesta festa carioca, a cantora não estará sozinha, tanto Pocah quanto MC Rebecca também se apresentarão no evento.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela declarou:

Tenho uma amizade super legal com elas , são pessoas que recebo em minha casa e são artistas que eu admiro demais! Já viajamos, fizemos shows, clipe... Olha, é tanta coisa que daria um livro. Eu amo elas!

Quando o assunto é carreira internacional, Anitta também não deixa a desejar. A cantora está mais que feliz com o convite de cantar no especial de ano novo apresentado por Miley Cyrus Pete Davidson e sente que está evoluindo.

É um sonho poder participar do réveillon de uma artista do tamanho da Miley Cyrus, de quem eu sempre fui fã. Ela é um ícone pop e fiquei honrada em ser chamada, vai ser uma noite incrível! [...] Profissionalmente falando, tive conquistas que foram muito além do que eu poderia imaginar. Ver minha carreira internacional avançando e, ao mesmo tempo, sentir como sou querida no meu país, é motivo de muito orgulho e alegria para mim.