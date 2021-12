Babu Santana, Thelma Assis, Letícia Colin; veja os famosos que ficaram do lado de Ícaro Silva na polêmica com Tiago Leifert!

23/12/2021 | 17:10



A Internet está dividida! Como você vem acompanhando, Tiago Leifert e Ícaro Silva entraram em uma briga pública devido um comentário do ator chamando o BBB de entretenimento medíocre. Na tarde de ontem, a situação ficou ainda mais polarizada quando o apresentador passou a dar unfollow em todos os famosos que curtiam a carta aberta que Silva lhe escreveu.

E olha que não teve muito critério, entre os famosos estavam, inclusive, amigos de Leifert e ex-BBBs como: Babu Santana, Thelma Assis, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Manu Gavassi, Leticia Colin, Marina Ruy Barbosa, Giovanna Lancellotti, Samantha Schmutz e a lista segue.

Ao descobrirem sobre o unfollow de Tiago, algumas personalidades resolveram se manifestar sobre o assunto. Thelma Assis, por exemplo, ganhadora do BBB20, explicou sua decisão de apoiar Ícaro.

- Quando eu vi o post entretenimento medíocre do BBB eu falei: Caramba, chutou o balde, hein?. Aí eu fiquei pensando e ai eu fiz uma coisa que muita gente tem dificuldade de fazer, que o povo fala só da boca pra fora, que é praticar empatia. Eu fiquei pensando: Por que ele falou isso? Chutou o balde desse jeito? E aí eu me coloquei no lugar dele e pensei: Cara, imagina o corre que esse menino não faz há anos, ainda mais sendo um ator preto, sem ter uma vaga na maioria das vezes, o tanto de não que ele deve ter ouvido.

E continua:

- O cara se dedica, chega lá, faz vários trabalhos, está numa fase ótima da carreira dele e aí a única coisa que a mídia sabe é perguntar pra ele se ele vai no BBB. Eu imagino que ele deve ter respondido uma vez: Não, não vou. Aí ele deve ter ido a segunda vez e falado: Gente, já disse que não vou. Eu acho que foi por isso que ele chutou o balde, e foi por isso que eu não entendi o porquê isso tomou essa proporção toda. Aí depois eu entendi, né...aí é aquele momento em que você se questiona: se fosse um ator branco, teria esse cancelamento todo?

Thelma ainda comentou sobre a fala polêmica de Leifert.

- Só que ai veio uma resposta que poderia ser: Respeita nossa história, a gente tem 20 anos de história, muita gente envolvida, muitos fãs que não gostaram. Mas ai junto com a resposta veio um respeita quem paga seu salário. E ai bateu, porque em 2021 você eu pago seu salário é se colocar em um lugar de um privilégio branco que não dói só no Ícaro, que não dói só em mim, dói em várias pessoas, porque um monte de gente ouve isso ainda. Então quer dizer que se eu estiver dentro de uma empresa eu não posso criticar nada da empresa? Por que meu salário vem dali? Meu salario vem de eu abaixar a cabeça ou o meu salário vem do que eu presto de serviço? O meu salário vem do meu trabalho e foi isso que estava escrito na resposta do Ícaro e foi por isso que eu me identifiquei.

Sobre o BBB, Assis pontuou que é muito grata ao programa, mas que não vai puxar saco de ninguém.

- Eu acho que nos discursos dele, ele falou tanto de representatividade, do quanto ele aprendeu com o Babu, com o pente garfo, então fica meio contraditório seguir ex-BBBs que a gente sabe que...tem cara machista, tem mina racista, e a gente aqui, toma o unfollow, mas é o que eu disse, se for esperar que eu puxe o saco, desculpa. Respeito super, agradeço super, mas não.

Marina Ruy Barbosa em cima do muro

Já Marina não gostou de ser incluída na briga, e quando viu que seu nome estava sendo citado, tratou de ir até as redes sociais explicar sua posição. Vale lembrar que a atriz curtiu tanto o post de Ícaro quanto o de Leifert.

Agora fui envolvida em uma polêmica à toa! Mas vamos lá? não suporto confusão e briga. Eu amo o Tiago. Acho ele uma das pessoas mais legais, reais e generosas desse meio artístico. Fora que sou fã do trabalho dele desde beeem antes do BBB. Conheço o Ícaro também desde que eu era criança, até TV Globinho já apresentamos juntos e também tenho um carinho, admiração e respeito enorme por ele. Fora o ator gigante que ele é.

Apoio de Letícia Colin

Por sua vez, Letícia Colin fez um post nas redes sociais declarando seu total apoio à Ícaro. Na legenda, ela escreveu:

O famoso racismo estrutural escorre? No medo branco da diferença, da imensidão da vida, na crença da superioridade, na ilusão do domínio de tudo e todos pelo poder, pelo dinheiro. Nós brancos precisamos encarar nosso abismo de caráter, nosso eurocentrismo nojento e mudar. Socorro, isso é urgente. Te amo meu amigo Ícaro.

