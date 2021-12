Bolsonaro retorna à Brasília após seis dias de férias no Guarujá (SP)

23/12/2021 | 17:04



Depois de seis dias de férias no Guarujá, litoral de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro chegou nesta quinta-feira, 23, ao Palácio da Alvorada, em Brasília, sua residência oficial, e conversou rapidamente com apoiadores presentes. Ele estava acompanhado pela filha Laura, de 11 anos.

Bolsonaro deve passar o Natal em Brasília com a família. A previsão é de nova viagem, agora para São Francisco do Sul (SC), no dia 27, onde passará o ano-novo. O retorno à capital deve acontecer no dia 3 de janeiro.

A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) não informa oficialmente à imprensa sobre a viagem do chefe do Executivo, nem mesmo dias de ida e volta, ainda que os deslocamentos sejam feitos com aparatos e recursos públicos.

Bolsonaro dedicou suas férias no Guarujá para encontrar apoiadores e passear de jet ski. Na segunda-feira, 20, chegou a ser filmado dançando funk em um barco com ao menos mais quatro pessoas. A música era uma paródia escrita em homenagem ao presidente e com ofensas a mulheres de esquerda.

O chefe do Executivo foi acompanhado ao longo de toda a viagem pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e por assessores presidenciais. A primeira-dama Michelle ficou em Brasília.