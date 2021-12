Clube Atlético Pirelli. Esta história não pode morrer. Uma missão para os pirellianos históricos

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/12/2021 | 00:05



Sábado, 27 de novembro de 2021. Ex-atletas do Clube Atlético Pirelli se reuniram no Clube Atlético Aramaçan, no mais recente encontro de confraternização da galera. Na cobertura jornalística, Ademar Bertoldo, diretor-presidente da Rádio Pérola da Serra (FM 87,5, de Ribeirão Pires).

O encontro foi organizado por Vagner Edmilson e contou com a presença, entre tantos, de Servílio de Oliveira, revelado pelo Pirelli e primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no boxe.

Durante a celebração, Vagner informou sobre o desaparecimento de todos os troféus obtidos pelo Pirelli nas várias categorias ao longo das décadas e que está organizando um grupo para recuperar a memória do clube.

Esta página “Memória” incorpora-se ao esforço do grupo. Guardamos, com carinho, uma coleção da revista “Notícias Pirelli”, um presente da família do saudoso pirelliano Sandro Pellini. São seis volumes que cobrem o período de 1956 a 1971.

Nestes 15 anos, nas páginas da revista, equipes e esportistas que levaram alto o nome do Clube Atlético Pirelli. No número 1 de ”Notícias Pirelli”, a cobertura da inauguração da praça de esportes do clube: era 15 de janeiro de 1956.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 25, domingo, 26 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1725 (edição dupla)

NATAL – A Feira Show para o Lar, de São Bernardo, elege o estande da Aceto Vidros e Cristais como o mais bonito da exposição. A feira foi realizada nos antigos pavilhões da Elni.

INDÚSTRIA – Mecânica Paulista adquire área para ampliar instalações em São Caetano.

FUTEBOL – Cerâmica FC, campeão de São Caetano.

BASQUETE – Uma entrevista com Norminha: em 1971, a base da seleção brasileira era o eixo Santo André a São Caetano.

BOAS FESTAS – A mensagem do Banco Noroeste do Estado de São Paulo no seu 48º aniversário.

EM 27 DE DEZEMBRO DE...

1901 – Do correspondente do Estadão: São Bernardo, 27. A paz e o sossego não voltaram a reinar nos lares das famílias dos amigos da Dissidência (do PRP). Todas estão sobressaltadas, respirando a atmosfera de terror implantada pelos esbirros da situação.

Aos nomes dos dissidentes presos na véspera da eleição de 16 de dezembro deve ser acrescentado o de Luiz Delpy, engenheiro da Câmara de São Bernardo.

Outros dissidentes presos: Paula Novaes (advogado), Antonio Queiroz dos Santos (2º juiz de paz), Sebastião Pedroso (vereador), Saladino Cardoso Franco (mesário), Italo Stefanini (intendente), João Pedroso de Assis (mesário), Feliciano Antonio Pedroso (procurador da Câmara), Francisco Franco (porteiro), Luiz Wagner (oficial de justiça), Bellarmino Dias da Silva (escrivão), José Augusto Leite Franco e Felippe Pedro (professores públicos) e os eleitores Leopoldino Xavier de Lima, João da Luz, Firmino Alves, Joaquim Clemente Rodrigues, Antonio Branco da Silva, Luiz Carlos Cleio, João Orso, entre outros.

1916 – Benedito Firmo de Lima, secretário da Prefeitura de São Bernardo, é aprovado com boas notas nos exames finais do curso do Instituto de Comércio de São Paulo.

NOTA - Foi o primeiro, ou um dos primeiros, morador do Grande ABC a se formar contador, então guarda-livros.

1976 – Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André relança “O Metalúrgico”. O jornal anterior havia sido extinto em 1974.

1951 – Termina a greve dos tecelões; metalúrgicos parados em várias indústrias.

1956 – Anunciada para princípios de 1957 a construção de um grande edifício para o Colégio Estadual e Escola Normal Dr. Américo Brasiliense. Prefeitura de Santo André doou uma área de nove mil m2. Plantas prontas. A escola reunia 1.400 alunos e o novo prédio – o atual – seria construído pelo governo do Estado e inaugurado em 1962.



SANTOS DO DIA

João. Filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o Menor, ele praticou a profissão de pescador no lago de Tiberíades, quando Jesus o chamou ao apostolado. É o patrono dos tipógrafos.

Fabíola



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Sessenta e cinco municípios celebram aniversários em 27 de dezembro, entre os quais seis paulistas: Espírito Santo do Pinhal, Fernão, Gavião Peixoto, Salto Grande, Tapiratiba e Trabiju.

Falecimentos

Julio César Pacífico de Migueli

(Guariba, São Paulo, 22-10-1945 – São Caetano, 19-12-2020)

Há um ano, Memória noticiava a partida do advogado Julio César de Migueli, que fez carreira na Prefeitura de São Bernardo. Participou dos primeiros tempos do Paço Municipal. Atuou no gabinete de vários prefeitos. Fez parte de inúmeras comissões organizadoras oficiais.

Santo André

Darly Pereira, 96. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Cândida Bueno, 91. Natural de Uru (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Derlina Dalla Novais, 95. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Elisa Greco, 93. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Diadema

Tereza Francisca de Aguiar, 86. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Amadeu Fidelle Filho, 81. Natural de São Caetano. Residia no Jardim São Savério, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Maria Aparecida Miguel, 74. Natural de Carvalhópolis (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Tânia Midori Takiya Tuha, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maringá, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ribeirão Pires

Eliane Correi do Prado, 67. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Mais informações sobre o obituário no www.dgabc.com.br/Colunas/Home