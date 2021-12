Kourtney Kardashian compra colar de diamantes com iniciais do noivo avaliado em cerca de 44 mil reais

23/12/2021 | 15:10



Kourtney Kardashian não poupou nada nos mimos de fim de ano!

Segundo o Daily Mail, a empresária comprou um colar de diamantes com as iniciais de seu noivo, Travis Barker e não foi nada barato. O colar é avaliado em cerca de 44 mil reais.

Ela compartilhou o gesto de amor pelo noivo nos Stories do Instagram, onde mostrou as três peças que montam o colar por completo. A letra T é de ouro branco e trabalhada em pedras, custando em torno de 37 mil reais. Já a letra B, do sobrenome do músico, que é de ouro branco maciço tem o valor aproximado de 5 mil reais, enquanto a corrente do acessório vale em torno de mil e 600 reais.

Kourtney e Travis ficaram noivos em outubro deste ano e parece que o amor está muito no ar depois dessa grande homenagem da socialite.