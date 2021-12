Governador da Bahia diz que é 'impossível' ter carnaval de rua em 2022

23/12/2021 | 14:40



O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta quinta-feira, 23, que é "impossível" realizar o carnaval de rua em 2022. À imprensa, durante a inauguração de um hospital, disse que "só uma pessoa completamente irresponsável autorizaria carnaval nessas condições".

"Continuamos tendo mortes do coronavírus e passamos a ter morte do outro vírus, da gripe", declarou. A Bahia tem dois óbitos (idosos de 80 e 84 anos, de Salvador) confirmados para H3N2, além de 185 casos até terça-feira, 21, segundo a Secretaria da Saúde, dos quais 61 necessitaram de hospitalização. Ao menos 10 Estados brasileiros estão com surtos de Influenza.

"Sabe aquele filme Missão Impossível? Estamos em uma 'missão impossível' triste e não será possível fazer esse carnaval. Não tem a mínima condição", comparou Costa. "Se estava difícil ter no início mês de dezembro, hoje é impossível - com a crise da pandemia e crise da gripe, matando pessoas e com as UPAs e unidades de saúde lotadas em vários municípios - pensar em evento de 3 milhões de pessoas", argumentou.

Ele destacou que países europeus estão tomando medidas mais rigorosas para conter o avanço da variante Ômicron, da covid-19. "Alguém falar de carnaval nessa altura do campeonato está querendo ser irresponsável com a vida humana, e eu não estou nesse grupo. E, portanto, não teremos carnaval nesse modelo que a gente conhece como carnaval", comentou.

O governador ainda destacou que 2,5 milhões de pessoas estão com doses da vacina contra a covid-19 atrasadas no Estado. "Não tem como falar de festa em larga escala nesse período. Já temos risco suficiente em admitir festas com 5 mil pessoas, então imagine para 3 milhões de pessoas."

Costa ressaltou que o veto ao evento é uma medida necessária. "Não faz sentido nenhum a gente jogar todo o esforço fora, comerciantes fizeram esforço, trabalhadores fizeram esforço, a equipe de saúde trabalhou loucamente durante esse período (da pandemia). Perdemos muita gente. E não queremos voltar a perder tanta gente."

Antes mesmo do anúncio, artistas ligados a megablocos de Salvador já haviam anunciado a desistência de desfilar em 2022, como os cantores Bell Marques, Léo Santana, Preta Gil e Daniela Mercury. A produtora Flora Gil também anunciou que não produzirá o camarote Expresso 2222, um dos principais da capital baiana, para o ano que vem.

À imprensa no dia 14, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), afirmou que se tivesse que dar um parecer naquele momento, seria pela não realização da festa. "Muitos já anunciaram que não vão desfilar esse ano no carnaval, buscaram alternativas, plano B."