Ana Maria Braga massageia peru de Natal durante receita e internautas se divertem com duplo sentido: Não tenho maturidade

23/12/2021 | 14:11



Nesta quinta-feira, dia 23, Ana Maria Braga divertiu o público durante o Mais Você e o programa repercutiu por toda a web. A apresentadora estava fazendo uma receita de Natal com um peru e o duplo sentido das falas dela deram o que falar. Ana também citou a saudade de Louro José e como estaria se divertindo ainda mais com a presença dele.

- Com esse peru na mão, já estou me sentindo no Natal. Se o Louro tivesse aqui, eu iria me divertir muito. Já estou me divertindo, mas fico com saudade dele.

Ela até falou que ficou entusiasmada com a receita.

- Liga a água e vou com vontade limpar o peru por dentro, por fora e esfrega. Esqueci de passar o limão, me desculpa, fiquei entusiasmada com o meu peru.

Ana Maria pediu que o peru fosse tratado com carinho e que a ave fosse esfoliada. Os internautas não se aguentaram e comentaram tanto sobre os trocadilhos da apresentadora que ela acabou parando nos assuntos mais comentados do Twitter.

Meu espírito de 5° série não me permite ver a Ana Maria Braga dizendo pra massagear o peru sem dar uma risada kkkkk.

A Ana Maria Braga massageando o peru eu não tenho maturidade para as falas dela nessa receita.