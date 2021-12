Tiago Leifert explica ausência na final do The Voice: -Ainda não posso viajar

23/12/2021 | 14:10



Muitos fãs de Tiago Leifert e fãs do The Voice Brasil estavam esperando que o ex apresentador do reality fosse estar presente na final que acontece nesta quinta-feira, dia 23, mas parece que não vai dar.

Por meio de seus Stories do Instagram, Leifert explicou a situação:

- Hoje é a final do The Voice, 23 de dezembro. Ia ser minha última noite. Eu tinha o plano de ir para o Rio para ficar na plateia perto do Dézinho [André Marques], dos técnicos, da equipe, dos finalistas, mas não vai dar. Ainda não posso viajar, ainda estou precisando ficar aqui em São Paulo, perto da minha família. No momento certo a gente até conversa sobre isso.

Mesmo não podendo ir, ele disse que vai dar um jeito de assistir tudo, e mandou um beijo para todos do programa.

- Queria muito estar lá, mas vou fazer um esforço para assistir, por causa do horário, temos bebês em casa, são maluquinhos, mas queria deixar um beijo para toda a equipe, técnicos, Dézinho, vozes, boa final e vou assistir, vou segurar meu olho e assistir, e depois de madrugada eu me viro com a Lua.