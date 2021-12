Campeã do MasterChef Brasil perdeu a sensibilidade no dedo após acidente na final

23/12/2021 | 14:10



Isabella Sherer revelou que sofreu um acidente durante a final do MasterChef Brasil 2021 que a fez perder a sensibilidade do dedo.

Em entrevista ao colunista Gabriel Perline, a filha do ex-nadador Xuxa contou que sofreu um corte profundo em seu dedo provocado por pancada na gaveta.

- Logo na preparação da entrada eu cortei muito feio o meu dedo, com uma pancada na gaveta. Doeu demais, porque não foi um simples corte, foi uma pancada. Como eu estava fazendo um tartar de legumes, o corte dos ingredientes era importante, tudo tinha que ser bem pequeno e eu precisava dedicar um tempo maior a isso. Tive que acionar o bombeiro na mesma hora para fazer o curativo. E quando olhei para a cara dele e para a da assistente de produção, tive certeza de que teria que abandonar a prova. Foi tão feio que eu perdi completamente a sensibilidade do meu dedinho da mão esquerda, fiquei dois meses assim, contou ela.

Durante a prova, o acidente não foi muito valorizado pela edição do programa, mas Isabella chegou a informar que havia perdido o tampão do dedinho, que a obrigou a terminar todas as etapas da final com luvas.