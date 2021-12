Karina Bacchi revela que deixou de atuar para não cometer adultério: - Estaria sendo contra o que a Bíblia diz

23/12/2021 | 14:10



Karina Bacchi, casada atualmente com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, revelou que, após sua conversão para o cristianismo, deixou de atuar para não cometer adultério e ir contra os princípios da Bíblia. Segundo o jornal Extra, em uma conversa com o pastor Rodrigo Silva no podcast Positivamente, apresentado por ela no YouTube, a artista explicou a decisão.

- Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena na qual ela vai ter que beijar, abraçar... Aquilo não é considerado adultério? Acho que estaria sendo contra o que a Bíblia diz. Isso é algo que me conflitou demais. Eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas também porque eu não me sentia à vontade em estar atuando, mesmo sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso.

Em seguida, o pastor comentou a declaração de Karina afirmando que também não seria capaz de participar de tais cenas se fosse ator.

- Sua pergunta é muito pertinente. Tenho que responder com certa clareza e ética ao mesmo tempo. Eu tenho os meus limites nesse papel, sou apenas o consultor. Eu, pessoalmente, se fosse ator, não faria o beijo com outra mulher.

Aparentemente, não veremos mais a artista atuando nas telinhas, como já fez em tramas como Da Cor do Pecado, O Clone e Caminhos do Coração.