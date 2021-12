Prefeitura de São Bernardo assina concessão da Cidade da Criança por R$ 15 milhões

Daniel Tossato

23/12/2021



A Prefeitura de São Bernardo, sob comando de Orlando Morando (PSDB), assinou na manhã de hoje, (23), concessão da Cidade da Criança por 25 anos no valor de R$ 15 milhões. O Grupo Expoagua continuará como concessionário do parque.

Conforme o contrato que foi avalizado pelo Executivo e pelo representante do grupo, Anael Fahel, a administradora também deverá investir R$ 25 milhões na Cidade da Criança, nos 25 anos que administrará o parque, no intuito de realizar melhorias e também de trazer novas atrações.

“A concessão do Parque da Criança renderá, no mínimo, R$ 15 milhões para a cidade de São Bernardo no prazo de 25 anos. O concessionário passa, a partir de hoje, a administrar o espaço. A Prefeitura, além da arrecadação, se desonera de despesas fixas. No modelo atual tinha uma permissão, porém, área de segurança, limpeza, iluminação, energia elétrica, eram pagos pela administração. A partir de agora, a gestão não tem mais despesa fixa”, declarou.

Vencedora da concessão, a Expoagua já administrava a Cidade da Criança há pouco mais de dez anos. A concessão surge após momentos delicados entre a empresa e o Executivo e que foram vividos ao longo do ano de 2020. A gestora chegou a anunciar o fim da parceria com a Prefeitura de São Bernardo em meio ao recrudescimento da pandemia da Covid-19.

Segundo Anael Fahel, até o fim do ano que vem, a Cidade da Criança já poderá contar com novas atrações e a ideia do gestor do espaço é dobrar a movimentação de público nos próximos anos. Em média, o parque recebe aproximadamente 300 mil pessoas por ano. Fahel acredita que esse número pode passar dos 700 mil, por ano, com os investimentos que serão anunciados.

“Esse parque tem o potenciar de receber, em um ano 700 mil visitantes. É o potencial desse parque. Hoje, recebemos menos da metade”, declarou Fahel ao Diário. Orlando Morando destacou, entretanto, que o aumento no número de visitantes está atrelado ao investimento que a Expoagua poderá fazer dentro da Cidade da Criança. “A expectativa é dobrar (o movimento), daí a necessidade de investimento. O público não vai vir para cá por benevolência, o público vai vir para cá por atração”, avaliou o tucano.

Fahel revelou que jpa encomendou da Itália uma nova montanha russa e um monorail. “São estes os brinquedos que estão os planos e que já devem chegar até o final de 2022”, afirmou o concessionário do Parque da Criança.