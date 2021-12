No ar com Nos Tempos do Imperador, Letícia Sabatella anuncia saída da Globo

23/12/2021 | 13:11



Mais um grande talento se despede da TV Globo! Letícia Sabatella anunciou nas redes sociais que Nos Tempos do Imperador será seu último trabalho para a emissora.

Em um longo texto de despedida, ela escreveu:

Aos fandons todo o meu amor, respeito, admiração, minha profunda gratidão! Obrigada por me lembrarem tantas e tantas vezes da minha potência, da nossa potência! Uma alma que sonha coletivamente, que quer estar a serviço da sensibilidade e da coragem, é o que somos juntos! Vocês me animam e emocionam com a generosidade, a delicadeza, a sagacidade, o amor! Sim, Eu tive um privilégio enorme de pertencer a esta História-Escola, sou profundamente grata a TV Globo e todos os ARTISTAS incríveis com quem aprendi tanto! Um ciclo lindamente forte e formador, que está por se encerrar. Meu momento é de nova sede, de dirigir, de criar mais e mais, de atuar , cantar, estudar novas linguagens sempre! Após esta pausa de final de ano( coisa rara coincidir com as férias da família. Quantos Natais e comemorações , passei distante por estar muito envolvida com as gravações e personagens intensas. Quantas Histórias de Vida conheci nesta Fábrica de Aventuras! Desejo a todos os colegas, amigos, cúmplices de sonhos, muito Amor, Saúde, Paz, Luz e Alegria!

Apesar de estar no ar com a novela da seis, as gravações da trama já foram totalmente finalizadas devido a pandemia de Covid-19.