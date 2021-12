Mãe de Gabriel Medina parabeniza o filho após relação rompida

23/12/2021 | 13:10



Em meio às brigas, a mãe de Gabriel Medina deu parabéns ao filho na última quarta-feira, dia 22, por conta do aniversário do surfista. Apesar de terem rompido as relações, Simone Medina utilizou as redes sociais para enviar uma mensagem em comemoração aos 28 anos de idade do filho.

Na postagem do Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado do atleta, seguida da legenda:

Filho!! Parabéns pelo seu dia! Este dia da foto foi muito especial, rimos, nos abraçamos, trocamos confidências, fiquei tonta de tanto rodar! É isso, são 28 anos longos de muita história, muita entrega e muita cumplicidade. Lembre-se, Deus é maior que tudo! Aproveite seu dia, divirta-se e seja livre para sorrir, para abraçar e para se encher do Espírito Santo, pois sem Ele não estamos inteiros. Feliz aniversário

Para quem não lembra, Simone possui um relacionamento conturbado com o filho Gabriel Medina e ao longo do ano a família protagonizou uma enorme briga. A matriarca trocou diversas farpas e acusações contra a nora, Yasmin Brunet, e, inclusive, corre risco de ser processada. Além disso, foi removida da presidência do Instituto Gabriel Medina localizado em Maresias, litoral norte de São Paulo, e proibida de usar o nome e a imagem do filho. Com o clima tenso, também chegou a ser ignorada durante discurso de agradecimento do surfista após ter ganhado pela terceira vez o campeonato mundial de surfe.