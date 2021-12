Fim de ano em Dubai – Veja como o Natal o e Ano Novo são celebrados no emirado

Redação

O fim de ano em Dubai é uma festa. Diversos pontos turísticos do emirado, como o Burj Khalifa e o hotel Atlantis, The Palm promovem show de fogos de artifício e colorem o céu da região para celebrar a chegada do novo ano.

Quem viaja para lá deve, antes de mais nada, atentar-se a alguns costumes. Como a religião predominante em Dubai é a islâmica, o Natal não é uma data muito celebrada. Mesmo assim, há decorações temáticas em diversos restaurantes, hotéis e shoppings. No Ano Novo, porém, há muito o que fazer na região.

Celebrações de fim de ano em Dubai

Ski Dubai

Na estação de esqui Ski Dubai, é possível conhecer a gruta do Papai Noel e assistir a um filme de clássico, que é exibido nas pistas. Para garantir que os visitantes estejam bem aquecidos, o local disponibiliza um aquecedor na frente de cada assento.

Souk Madinat Jumeirah

Outro local com diversão de neve garantida é o Souk Madinat Jumeirah. Pode não estar frio suficiente para fazer um boneco de neve, mas dá para jogar bolas geladas em amigos e familiares.

Expo Dubai 2020

A Expo Dubai 2020, maior feira global de tecnologia e inovação, tem uma programação voltada para celebrar as festas de fim de ano. De decorações gigantes e soldados quebra-nozes a uma gruta do Papai Noel e inúmeras de árvores de Natal, há muito que fazer por lá.

A cúpula do Al Wasl Plaza foi transformada para se parecer com um globo de neve, com uma Gruta do Papai Noel, um trenó em tamanho real, um exército de elfos alegres, além do próprio Noel. Além disso, o palco Jubileu exibir,á entre os dias 23 e 25 de dezembro, alguns filmes clássicos, como Esqueceram de Mim, Milagre na Rua 34 e Um Duende em Nova York.

Sonara Camp

Para aqueles que desejam celebrar o Natal no deserto, o Sonara Camp oferece uma experiência sob as estrelas. Em dezembro, os visitantes podem apreciar refeições temáticas e aproveitar uma infinidade de atividades natalinas, como decorar casas de biscoito de gengibre, conhecer o Papai Noel, ver um show de fogos e participar de uma animada apresentação de dança.

St. Mary’s

Quando o dia 25 de dezembro vai chegando, há celebrações de diversas religiões em Dubai. A St. Mary’s, por exemplo, é uma das maiores igrejas católicas da cidade e tem uma programação especial de Natal.

Burj Khalifa

Os fogos de artifício no Burj Khalifa são um espetáculo imperdível na virada do ano. Multidões se aglomeram para vê-los de perto. Com vista privilegiada para o maior prédio do mundo, o restaurante Cé La Vi é uma boa dica para quem busca agitação e um cardápio refinado, com um menu à la carte do renomado chef Howard Ko.

Atlantis, The Palm

Outro show de fogos famoso em Dubai é o do Atlantis, The Palm, que, neste ano, promoverá um grande jantar de gala com o tema do Moulin Rouge. A festa terá banda ao vivo de 30 integrantes e champanhe à vontade.

Bab Al Shams Desert Resort & SPA

Para quem pretende passar o ano novo no deserto, o Bab Al Shams Desert Resort & SPA oferece um jantar de gala em 31 de dezembro. A ceia é servida no Al Hadeerah, restaurante do hotel, com um banquete típico do Oriente Médio, com drinques clássicos, entretenimento ao vivo, dançarinos, um DJ e queima de fogos.

Burj Al Arab

O Burj Al Arab, um dos hotéis mais icônicos do mundo, organiza um lindo show de fogos. Além disso, há apresentações ao vivo e pratos temáticos elaborados por chefs exclusivos. O fim de ano em Dubai é ou não uma festa?