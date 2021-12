Especial de Roberto Carlos teve climão por causa de Wanderléa

23/12/2021 | 12:10



O especial de final de ano de Roberto Carlos foi exibido na noite da última quarta-feira, dia 22, pela TV Globo, e quem assistiu e conhece o rei percebeu uma cara estranha feita por ele quando Wanderléa entrou no palco. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o que desagradou Roberto foi a vestimenta da cantora.

Ela usou um vestido no tom de ouro velho, que com as luzes do palco parecia marrom, desagradando o rei. O que acontece é que o cantor odeia a cor e no ensaio ele teria pedido para que ela trocasse o look, mas ela apareceu no palco com a mesma roupa.

E não foi só para ela que ele deu pitaco! Roberto também falou para Fafá de Belém que ela ficaria melhor com o cabelo solto e a artista tirou o penteado e apareceu no especial com as madeixas soltas.

Apesar disso, o show foi um sucesso para o público e o rei acabou parando nos assuntos mais comentados do Twitter com muitos elogios ao especial que contou com a presença de diversas personalidades.

Após dois anos sem o especial, o show voltou com tudo na presença da dupla Zézé Di Camargo e Luciano, que cantaram É o Amor e também um hit do rei, É Preciso Saber Viver. Sandy e Ivete Sangalo também fizeram perte do especial.

Quem também esteve lá foi Liah Soares, que cantou um dueto com o anfitrião da noite. Ao final da apresentação, todos os convidados se juntaram ao palco para cantar o sucesso Eu Quero Apenas, junto com Roberto.