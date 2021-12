Pais de atriz de The Walking Dead são encontrados mortos em casa

23/12/2021 | 11:11



Alicia Witt, a Paula de The Walking Dead, anunciou por meio de um comunicado ao The Independent que seus pais foram encontrados mortos em casa no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. A causa da morte continua um mistério.

A atriz conta que ficou sem contato com Robert Witt, de 87 anos de idade, e Diane Witt, de 75 anos, por vários dias, até pedir para um parente verificar pessoalmente como estava o casal.

Procurei um primo que mora perto dos meus pais para ver como eles estão. Infelizmente, o resultado foi inimaginável. Eu peço um pouco de privacidade neste momento para lamentar e envolver minha cabeça em torno desta reviravolta e desta perda surreal, disse Alicia.

A polícia foi acionada para investigar o caso, mas logo durante a primeira visita ao local não encontraram nenhum indício de crime. As investigações continuam.