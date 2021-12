Lipe Ribeiro diz que ainda não forma um casal com Viih Tube

23/12/2021 | 10:10



Lipe Ribeiro e Viih Tube não estão namorando ainda! Pelo menos é o que diz o influenciador para o colunista Leo Dias, garantindo não querer rotular o que vivem:

- Estamos nos conhecendo, não somos um casal ainda. Sem rótulos!

Ele ainda esclareceu a suposta briga que teve com a influenciadora durante a festa de Virginia Fonseca.

- Está tudo bem entre nós. A gente nem sabe o que rolou naquele vídeo, disse ele, citando uma publicação em que os dois aparecem discutindo e o ex-De Férias com o Ex deixa a ex-BBB sozinha, com a expressão triste.

Lipe ainda provou que estava tudo bem entre eles mostrando para Leo Dias uma foto ao lado de Viih Tube durante a entrevista, garantindo:

- Só estamos de ressaca.