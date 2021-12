Relacionamento de Mileide Mihaile estaria passando por fase difícil após A Fazenda

23/12/2021 | 09:10



Parece que as coisas não estão muito boas no relacionamento de Mileide Mihaile.

Segundo Fábia Oliveira, a ex-peoa marcou presença na festa de Virginia Fonseca, que aconteceu na última terça-feira, dia 21, sem seu namorado, o empresário Neto Santos. A colunista também revelou que os dois estão brigados no momento.

Na festa, Mileide teria sido vista conversando no pé do ouvido de Matheuzinho, ex de Marília Mendonça.

Eita! O que será que está rolando?