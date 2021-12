Hospital Santa Luzia ficará pronto em 24 meses

Da Redação



23/12/2021 | 08:50



O prefeito de Ribeirão Pires, Clovis Volpi (PL), assinou ontem a ordem de serviço para retomada das obras do Hospital Municipal Santa Luzia, que estavam paralisadas desde 2013. O investimento para a conclusão da obra – entre 18 e 24 meses – será de R$ 18 milhões, sendo R$ 16 milhões do Estado e R$ 2 milhões do município. O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) acompanhou o evento, assim como políticos locais e moradores.

“Quando começamos este complexo, em meados de 2008, já prevíamos que a cidade cresceria, que o Hospital São Lucas não comportaria todo esse crescimento e que precisaríamos de um local maior para acolher a população. Em 2012 inauguramos a UPA, e as obras deste hospital poderiam ter continuado, já que tinha um convênio assinado, em torno de R$ 4 milhões, mas, lamentavelmente, perdeu-se esse dinheiro por certa negligência administrativa, perdendo o prazo para prorrogação do convênio”, explicou Volpi.

O deputado estadual Thiago Auricchio, com base eleitoral em São Caetano, exaltou o trabalho realizado pelo prefeito de Ribeirão Pires. “Essa conquista (retomada das obras do hospital) se deve a você, Clóvis, que há anos já tinha essa visão de que Ribeirão Pires necessitaria de um hospital. Quem agradece é a população. Nós ajudamos como podemos, mas essa conquista é sua, pela capacidade de gestão.”

O equipamento terá 98 leitos, sendo 60 de clínica médica, 18 de maternidade, dez de berçário e dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva); centro cirúrgico/obstétrico; atendimento ginecológico, área para internação, centro clínico, laboratório de análises clínicas,pediatria e maternidade.

Agora o prefeito Clóvis Volpi inicia outra corrida: busca de recursos para custeio do hospital, que gira em torno de R$ 25 milhões.