São Bernardo entrega mais duas praças-parque

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/12/2021 | 08:45



A Prefeitura de São Bernardo entregou ontem duas novas praças-parque, localizadas na Rua Adolfo Monteiro e na Avenida Arquiteto Otávio Manente, ambas no bairro Jordanópolis, e próximo da divisa com Diadema. As entregas foram as últimas de 2021. O evento reuniu os prefeitos das duas cidades, respectivamente, Orlando Morando (PSDB) e José de Filippi Júnior (PT)

Denominadas Edvaldo Batista da Silva e Aparício Piotto, antigos moradores do bairro, as duas estruturas têm o mesmo padrão das demais 48 praças-parque já entregues no município. Contam com equipamentos de bem-estar, lazer e esporte, como academia ao ar livre, pista para caminhada, espaço pet, playground, cercamento com gradil e nova iluminação. Ao todo, as duas praças custaram R$ 540 mil, sendo uma com 1.095 m² (Metros Quadrados) e outra com 2.656 m². Ambas construídas no prazo de 120 dias.

No evento de inauguração, o prefeito Orlando Morando (PSDB) lembrou que o bairro “era um lugar triste” e que a entrega fará toda a diferença neste fim de ano. “(As famílias) Querem ter um lugar nas férias para o lazer, levar as crianças, lugar com entretenimento. Nós até podíamos esperar (para realizar a entrega), mas jamais deixaríamos esse espaço pronto e fechado”, avalia.

Segundo o prefeito, os espaços de lazer beneficiarão também moradores da Vila Naval, em Diadema, além de outros do entorno do Jordanópolis. A estimativa da Prefeitura é a de que os equipamentos vão antender cerca de 50 mil pessoas nos três bairros das duas cidades. “Independentemente do partido, muitas pessoas pensam que as obras de divisa (das cidades) vão parar. Isso é coisa do passado. As pessoas não querem saber dos nossos partidos, mas das soluções”, completa.

Já o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), agradeceu São Bernardo pelo investimento e transformação dessas duas áreas. “Essa soma de esforços, esse trabalho conjunto, é fundamental. A gente se sente contemplado e também queremos desenvolver junto à comunidade essa consciência de que a população cuide dos espaços para que não sofram com vandalismo. Nos primeiros seis meses do ano nossa prioridade foi salvar vidas e buscar vacinas; agora, esperamos conseguir equacionar a questão da saúde e vencer os problemas gerados pela pandemia”, observa o chefe do Executivo.

Familiares e amigos de Edvaldo Batista e Aparício Piotto, antigos moradores do bairro, e que agora terão seus nomes nas duas novas praças-parque da cidade, como forma de homenagem, também marcaram presença no evento. Edvaldo e Aparício viveram por muitos anos no Jordanópolis. Os familiares agradeceram pela homenagem e parabenizaram pela entrega. “Estou emocionada. Nós estamos felizes por essa notícia da homenagem. Ele era uma pessoa que amava Jordanópolis”, comentou, emocionada, Ivani Rodrigues, mulher de Edvaldo Batista, mais conhecido no bairro por Mão Branca.

Desde 2017, a Prefeitura já reformou ou implementou 48 espaços no modelo praça-parque, contemplando bairros como Assunção, Silvina, Alvarenga, Baeta Neves, Centro, Rudge Ramos, Demarchi, Planalto, Taboão e Jardim do Mar. Ainda com o objetivo de garantir áreas de lazer à população, a Prefeitura também desenvolve o programa Arena Parque, que já soma 21 espaços com quadras de futebol society, de basquete street e pista de skate.