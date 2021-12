Acima da média

Do Diário do Grande ABC



22/12/2021 | 23:59



Os números em destaque na próxima página deste Diário revelam que, de uma forma geral, o trabalho desempenhado pelos prefeitos do Grande ABC em 2021 teve uma boa aceitação dos moradores das cidades que governam. A pesquisa Diário/Badra mostra que seis deles foram aprovados por parcela superior a 50% dos munícipes. A única exceção foi Claudinho da Geladeira, de Rio Grande da Serra, com 41,6%.



Paulo Serra, de Santo André, teve a maior aprovação entre os sete, com 65,1%. O segundo do ranking foi o diademense José de Filippi Júnior (62,5%), seguido pelo veterano Clóvis Volpi, de Ribeirão Pires, que teve 61%.



Tite Campanella, que hoje passa o bastão a José Auricchio Júnior, em São Caetano, se despede do Palácio da Cerâmica com 59,3%. O mauaense Marcelo Oliveira ficou com 58,1%, e Orlando Morando, de São Bernardo, recebeu 56,5%. Claudinho, portanto, que enfrenta processo de impeachment, ficou em último.



Os percentuais evidenciam que os gestores acumularam um bom capital político no primeiro ano de mandato – no caso de Paulo Serra e Morando, o primeiro após a reeleição. E vale ressaltar que foi um período complicado, no qual a pandemia de Covid-19 atrapalhou demais a administração, com a geração de muitos gastos extras, principalmente em saúde, e queda de arrecadação.



Agora é necessário começar a mirar o futuro. E todos os prefeitos precisam aprender a usar esse reconhecimento que tiveram da população em favor do Grande ABC. O ano que começa em poucos dias terá eleições. É fundamental que eles utilizem esses votos de confiança que receberam para impulsionar a candidatura de representantes locais aos Legislativos estadual e federal. Para a região é de suma importância ter nomes que defendam os seus direitos nas duas esferas.



Isso sem contar a possibilidade de aproximação com os postulantes ao governo de São Paulo e à Presidência da República. Ter trânsito livre nos dois palácios facilita a obtenção de verbas e outros benefícios.