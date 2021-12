Alta no mercado de motos no Brasil

Do Diário do Grande ABC



22/12/2021 | 23:59



A pandemia de Covid-19 causou mudanças no mundo todo. E no Brasil não foi diferente. Com o aumento do desemprego e fechamento de estabelecimentos devido ao lockdown, muitas empresas recorreram ao delivery e às vendas on-line. De acordo com dados da pesquisa da PayPal Brasil e BigDataCorp, em 2021, o Brasil totalizou quase 1,59 milhão de lojas on-line, 22,05% a mais do que no ano passado. Consequentemente, a oportunidade de emprego para entregadores aumentou na mesma proporção.



Segundo dados da Anfavea, houve queda de emplacamentos em veículos de cerca de 23%, mas, apesar de o setor ter registrado queda nas vendas, o segmento de motocicletas seguiu em alta. Isso se deveu tanto pela pandemia como pela alta do preço dos combustíveis e dos veículos novos e seminovos. Somente em 2021, até outubro, mais de 924 mil motos haviam sido emplacadas no País. Recentemente, a Abraciclo, entidade que representa o setor, informou que a produção de motocicletas continua aquecida. Assim sendo, a demanda para 2022 promete ser alta. Diante desse cenário, uma coisa que nunca pôde e ainda não pode ser deixada de lado é a segurança do motociclista. Em 1935, na Arábia, surgia o primeiro sinal da importância do uso do capacete. Thomas Edward Lawrence, nome conhecido historicamente, estava pilotando sua moto quando se deparou com dois garotos andando de bicicleta. Ao desviar deles, perdeu o controle e voou por cima do guidão. Ele bateu com a cabeça e sofreu traumatismo craniano. Ficou seis dias em coma até morrer. Foi a partir disso que o exército da Inglaterra decidiu criar capacetes para os soldados que se locomoviam com motocicletas.



Obviamente, os capacetes do passado não eram modernos como os de hoje. Eles eram bem simples, feitos de lona e goma-laca. Outros, produzidos em couro. Na década de 1950, nenhum deles tinha proteção para o rosto, por exemplo. Após muitos acidentes fatais, a indústria entendeu que eles precisavam cobrir a cabeça inteira. Com o tempo, os produtos foram evoluindo e o primeiro capacete fechado foi criado em 1963. A partir da década seguinte, a fabricação deste tipo de equipamento só aumentou. Hoje, dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) mostram que o uso correto do capacete pode reduzir o risco de acidentes fatais em até 40%, além de diminuir em 70% a chance de lesões graves na cabeça. O uso de capacete é previsto em lei e protege a calota craniana, por isso é importante que ele seja de qualidade e do tamanho correto. Quem não usa o capacete, coloca sua própria vida em risco e comete infração de trânsito gravíssima, que inclusive suspende seu direito de dirigir.



Carlos Andre de Laurentis é CEO da empresa Taurus Helmets.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Abra (Associação Brasileira de Reciclagem Animal); Dupps; Eurotec Nutrition; ApexBrasil; Júlio Nunes; Mileyde Tavares; Thiago dos Santos; Arlete Baptista; Carolina Garcia; Priscila Córdoba; Manoel Cunha; Antônio Carlos Brummer; Nice do Carmo Veras; Ismar Liberatti; Nathália Albino; Suame Tenório; Maria Aparecida Flores; Elaide Pereira; Salomão Américo Stil; Moacir Laurindo; Lucimara Laurindo; Gilmar Tefé; Mirtes Tomas Fávaro; Ivete Romão Fuentes; Monice Santacruz; Lukas Kentall; Gudrian Halász; Murilo Santaro; Ítalo Colognezzi; João Vieira; Ana Clara Cabral; Roberto Carlos de Moura.



Vacina a crianças

Ministério da Saúde informa audiência pública virtual para aprovação de uso de vacinas para crianças. Haverá alguma notícia mundial sobre audiências públicas para julgamentos científicos das vacinas da poliomielite, varíola, difteria, tétano, tuberculose etc? Opinião pública para aprovar ou não o que a máxima autoridade sanitária do País já aprovou e retardar por 16 dias os procedimentos da vacina? Depois se ofendem quando acusados pela morte de 600 mil brasileiros. Não basta a morte de adultos e idosos? Vamos também correr riscos com nossas crianças?

Ruben J. Moreira

São Caetano



João Doria

À vista da situação difícil que se mostra o País, o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) destinou verba para todos os Estados a fim de ajudar profissionais da educação, neste momento tão conturbado. O governador do Amazonas, Wilson Lima, destinou a parcela que lhe corresponde a todos os trabalhadores, desde o cargo mais simples até o mais importante, sem exceção, provisionando-lhes repasse no dia 23. E outros mandatários também estão em ação para a concessão desse benefício, menos São Paulo. Aqui, o – assim chamado – gestor está protelando o recurso e dificultando o crédito dos valores que foram destinados, a princípio, para os professores. Qual a desculpa para tamanho descaso? E o pior é que os funcionários administrativos, que carregaram esse Estado nas costas, arriscando suas vidas nesta crise sanitária, nem sequer foram cogitados para receber o que lhes é de direito. Inadmissível.

Isabel Monteiro Rocha

Santo André



O político

Político é a célula cancerosa do Brasil. A arte de bem governar os povos tornou-se a maior degeneração do País, verdadeiro câncer a comer o Estado pelas entranhas mais íntimas, com sentimento de pátria que se deteriorou, se transformando em desavergonhada e incurável corrupção. O Brasil precisa não de intervenção, mas de profunda cirurgia moral e cívica, a começar pelos bancos das escolas primárias. O político e o eleitor não podem ser analfabetos. O político tem que ter, no mínimo, ginásio e emancipação econômica. A política no Brasil se transformou em profissão de enriquecimento ilícito, isso é, em escola de corrupção pública. A vereança corresponde ao curso primário de depravação pública. Atentem para o caso do prefeito de São Caetano, que sofreu processo, foi cassado, mas, recorrendo com advogados como a mulher de um dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), ganhou de sete a zero, o que é vergonha nacional.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano