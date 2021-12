Diretor de A Fazenda conta qual é o perfil procurado para o reality: -Bonzinho o público não quer

22/12/2021 | 18:10



Rodrigo Carelli, diretor do reality A Fazenda, conversou com Leo Dias e soltou a voz sobre diversos assuntos relacionados ao mundo dos reality shows.

Carelli começou relembrando um pouco da história de A Fazenda e avaliou o elenco ao longo dos anos.

- Eu costumo dizer o seguinte, elenco não é a soma de cada uma daquelas pessoas, é como se fosse um organismo vivo, único. É muito curioso, por exemplo, em uma temporada tem um elenco que é todo que não liga para a parte de higiene, e em uma outra temporada todo mundo liga. Eu acho que tem uma coisa que dá um clique em algumas questões que todos começam a ir pelo mesmo caminho.

O diretor continuou, analisando a temporada deste ano:

- Nessa última temporada teve uma questão ligada a fazer cálculos de jogo e votação que nunca teve tanto. Eu acho que é porque a soma das pessoas não é de cada um individualmente, é uma conjunção. A gente pode pegar grandes nomes desse elenco, que se estivessem com outros grandes nomes, não reagiriam da mesma forma.

Leo Dias perguntou a respeito de muita gente dizer que A Fazenda se tornou um espaço para as pessoas que fizeram algo errado poderem limpar o nome.

- Pode ser que tenha esse viés, a gente pega pessoas que fizeram outros realities ou que tenha assuntos nas redes sociais relacionados a polêmicas, e que realmente em algum momento o caráter delas foi colocado em cheque. Isso é interessante para o programa. Se isso serve como clínica de reabilitação ou não, eu acho que já está provado que nem sempre ocorre a reabilitação, se isso acontece, é aleatório.

E continuou:

- Tem uma coisa curiosa, por exemplo, no caso específico do Rico, ele levou para A Fazenda as coisas que o fizeram ser cancelado no outro reality. Ele levou a mesma postura do outro reality. Então é curioso como às vezes a pessoa ser ela mesma, mesmo expondo as coisas negativas que eram polêmicas, faz com que ela se redima mais do que aquela que tenta passar por aquele processo de tentar ser outra pessoa. O Rico e a Jojô são exemplos claros disso.

Carelli também falou sobre o que é pensado ao montar o elenco de uma edição:

- Bonzinho o público não quer. A gente monta o elenco para saber se o participante é barraqueiro. Muitas vezes na mídia, ele é diferente do que no programa.