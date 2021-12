Mãe de Selena Gomez fala dos desafios que ainda vive após ter Covid-19 e pneumonia e manda recado: Não julgue a forma como alguém aparenta estar

22/12/2021 | 17:10



Mandy Teefey, mãe de Selena Gomez abriu seu coração para falar de momentos extremamente difíceis que viveu com sua saúde.

Segundo a People, Mandy contou que seus pulmões sofreram sérios danos após ter sido infectada pelo vírus da Covid-19, e que está sofrendo as consequências disso com frequência. Recentemente, ela participou de uma sessão de fotos para a Entrepreneur Magazine, e revelou que não foi fácil fazer as fotos.

- Eu quase desmaiei durante a sessão. Nós tivemos que parar diversas vezes, mas todos os meus amigos e pessoas queridas ao redor me ajudaram a ir até o fim. Eu estava sorrindo e dando risada durante a maior parte do tempo porque eu ia desmaiar. Não julgue a forma como alguém aparenta estar porque você não sabe o que há por baixo da aparência.

Quando as fotos do ensaio saíram, a mãe de Selena conta que teve que lidar com comentários que criticavam seu ganho de peso. Ela chegou a receber uma mensagem sobre um programa de perda de peso que custava cinco mil dólares e quando isso aconteceu, ela compartilhou em suas redes sociais e a publicação repercutiu bastante.

- Eu postei porque queria dizer para as pessoas: Gente, é por isso que não se deve julgar alguém. Eu não esperava que tomaria grandes proporções porque ninguém se importa com o meu Instagram. No fim, eu pensei: Meu deus, que vergonha, está na página da CNN. Foi difícil para mim receber este tipo de atenção. Mas Selena falou: Não mãe, eu estou orgulhosa de você.

Sobre os desafios enfrentados com sua saúde, ela explicou que teve pneumonia em Fevereiro e quando estava quase recuperada, contraiu Covid-19.

- Uma semana antes de eu tomar minha primeira dose da vacina, eu tive Covid. Eu estava em casa o tempo inteiro. Tive que ir correndo para o hospital.

Depois de todo o tempo sob cuidados e tratamentos, Mandy voltou para casa, e se recordou da forma como se sentiu naquele momento.

- Quando eu cheguei em casa, eu pensei: Wow, eu poderia nunca ter voltado aqui. Eu tive sorte.