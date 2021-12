Inter de Milão vence Torino e aumenta vantagem na liderança do Italiano

22/12/2021 | 16:38



A Internazionale sofreu mais do que esperava, mas derrotou o Torino por 1 a 0, nesta quarta-feira, e ampliou, ainda que provisoriamente, a vantagem na liderança do Campeonato Italiano. O triunfo em casa fez a equipe de Milão abrir sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Napoli, que ainda entra em campo nesta quarta.

Em sua despedida de 2021, a Inter chegou aos 46 pontos, contra 39 da equipe de Nápoles, que enfrentará o Spezia em casa. Já o Torino soma 25 pontos e ocupa o 12º lugar na tabela da competição.

Em um primeiro tempo equilibrado, a Inter abriu o placar em jogada clássica que levou o time ao título da temporada passada: um rápido contra-ataque. Aos 29, Dzeko investiu pela esquerda e virou o jogo para Dumfries, que bateu da entrada da área, no canto direito do goleiro Milinkovic-Savic.

O gol fortaleceu a já consagrada estratégia defensiva do técnico Simone Inzaghi. Atuando mais recuada, a Inter só esperava o Torino em seu campo em busca de uma brecha para novo contra-ataque. Sem conseguir furar o bloqueio dos anfitriões, o Torino teve boa chance de empatar somente no segundo tempo.

Aos 20 minutos, em cobrança de falta, Sasa Lukic acertou forte chute no canto e exigiu bela defesa de Handanovic. Foi o maior susto sofrido pela defesa da Inter ao longo dos 90 minutos. Em dia pouco inspirado, Vidal quase não ajudou na armação. E Alexis Sanchez, opção do treinador para o segundo tempo, no lugar de Lautaro Martínez, também esteve abaixo do esperado.

Sofrendo mais do que o esperando na etapa final, a Inter confirmou a vitória se segurando na defesa, apesar das limitações ofensivas do Torino, que só conseguiu chegar com perigo novamente nos acréscimos. Mas Handanovic garantiu os três pontos com defesa importante e tranquila.

Ainda nesta quarta, a Roma empatou com a Sampdoria por 1 a 1, em casa. O time de José Mourinho aparece com 32 pontos, na sexta posição da tabela, brigando por vagas nos torneios europeus da próxima temporada.

Em outros jogos do dia, o Bologna fez 3 a 0 no Sassuolo, em casa, enquanto a Lazio aplicou 3 a 1 no Venezia, longe dos seus domínios. Verona e Fiorentina empataram por 1 a 1, na casa do primeiro.