Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/12/2021 | 16:02



A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) já se prepara operacionalmente para oferecer atendimento aos usuários que trafegarem pelos 176 quilômetros de rodovias durante a Operação Verão 2022 — a partir desta quarta-feira (22) até o dia 6 de março de 2022. O período é marcado pela previsão do alto volume de veículos que irão descer a serra no sentido da Baixada Santista durante as festas de Natal e Ano Novo e as tradicionais férias nos primeiros meses do ano. Todo o esquema de tráfego conta com o acompanhamento da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e apoio do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo.

De acordo com dados históricos, a previsão atual é que entre 3,2 milhões e 4,9 milhões de veículos passem pelas rodovias do SAI nos 75 dias em que a operação ficará em vigor nas rodovias do Estado de São Paulo. Já para os feriados de Natal (de 21/12 a 27/12) e Ano Novo (de 28/12 a 3/1) a expectativa da concessionária é que até 1,1 milhão de veículos trafeguem pelas rodovias do SAI.

NATAL - Para o Natal, a previsão da Ecovias é que entre 310 mil e 475 mil veículos utilizem o SAI na direção do Litoral entre os dias 21 e 27 de dezembro. No período, a concessionária aguarda um tráfego relativamente tranquilo ao longo dos dias, tanto que o sistema ficará em Operação Normal 5X5, ou seja, com as pistas sul da via Anchieta e rodovia dos Imigrantes para descida e pistas norte de ambas para subida.

O aumento do fluxo nas rodovias em direção a São Paulo deve ser registrado na noite de domingo (26), quando está programada a implantação da Operação Subida (2X8), das 8h até 1h da segunda-feira (27). Nesse esquema, os veículos podem subir a serra pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta, enquanto a descida é feita somente pela pista sul da Anchieta.Ano Novo

ANO NOVO - Para o Ano Novo, a expectativa é que entre 420 mil e 650 mil veículos trafeguem pelas rodovias administradas pela Ecovias, entre os dias 28 de dezembro de 2021 e 03 de janeiro de 2022. Para atender esta demanda, o SAI vai operar até o dia 31 de dezembro, na maior parte do tempo, em Operação Descida. Na terça-feira (28), o esquema será implantado das 9h até às 19h. Na quarta (29), ela entra em vigor às 8h e permanece até meia-noite. Já na quinta-feira (30), a operação será implantada a partir das 7h e ficará em vigor até às 22h de sexta-feira (31).

Para o retorno dos veículos, a Operação Subida (2x8) entrará em vigor a partir das 17h de sábado (1º de janeiro) e ficará em vigor ininterruptamente até meia-noite de segunda-feira (3). Durante a Operação Subida, o usuário pode optar em subir a Serra tanto pela pista norte quanto pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e também pela pista norte da via Anchieta. A descida será feita exclusivamente pela pista sul da Via Anchieta.