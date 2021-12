Ana Paula Siebert viaja com família com bolsa e carrinho da filha somando cerca de 23 mil reais

22/12/2021 | 16:10



A família de Roberto Justus partiu para Miami, nos Estados Unidos, na noite da última terça-feira, dia 21. E o que chamou a atenção não foi a viagem, mas sim as malas da família. Além de levarem dez malas para o passeio, o carrinho e a bolsa de Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, somam cerca de 23 mil reais.

Ana Paula Siebert mostrou a pequena de apenas um ano e seis meses de idade no carrinho, que é da Fendi. Segundo o site da marca italiana, o carrinho de bebê tem o valor aproximado de 20 mil reais, enquanto a mala de Vicky custa em torno de três mil reais.

Siebert postou no Instagram alguns cliques da família com as malas no aeroporto, dentro do avião e de sua filha dormindo, em que ela escreveu:

Meu anjinho.