Marcos Mion caminha 110 quilômetros para pagar promessa após ser contratado pela Globo

22/12/2021 | 15:11



Marcos Mion é sempre aberto para falar sobre sua Fé com seus seguidores, e nesta quarta-feira, dia 22, o apresentador compartilhou que está sumido das redes sociais por um motivo muito especial para ele.

Mion havia pedido para que Nossa Senhora o abençoasse com sua ida para a Rede Globo, e agora, como forma de agradecimento pela conquista, ele está caminhando de Minas Gerais até Aparecida do Norte, em São Paulo. O total a ser percorrido é de 110 quilômetros e segundo o apresentador, a maior parte é subida!

Confira a mensagem dele, a seguir:

Sumi um pouco porque estou peregrinando de Minas Gerais até Aparecida.Não é mais segredo pra ninguém que há anos eu tinha essa promessa feita para Nossa Senhora: que ela me abençoasse com minha ida pra Globo. Quantas vezes conversei com ela achando que talvez não fosse mesmo para mim, decepcionado por mais uma vez bater na trave? Mas eu nunca perdi a fé que Jesus Cristo e Nossa Senhora estavam guardando pra hora certa a realização do meu maior desejo. E vamos combinar? Não poderia ser melhor tudo que está acontecendo! Mãezinha cuidou, abençoou, eu aguentei o processo? Aconteceu! Agora é hora de agradecer. 110km a pé, a maioria na subida, estrada de terra e muita gratidão no coração! Obrigado Mãezinha! Obrigado Jesus! E seguimos até Aparecida!