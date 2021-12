Modelo que teve rosto desfigurado por pitbull mostra resultado de cirurgia de reconstrução

22/12/2021 | 15:10



Pouco mais de um ano após Brooklinn Khoury, de 22 anos de idade, ser atacada por um pitbull e ter o rosto desfigurado, a modelo e skatista finalmente realizou sua primeira cirurgia de reparação e compartilhou todo o processo nas redes sociais e no canal no YouTube.

O ataque ocorreu em novembro de 2020, quando, durante uma visita à família, o cachorro de um parente a atacou, arrancando o lábio superior e parte de seu nariz. Mostrando sua força, a skatista começou a documentar a sua história de superação no canal do YouTube e o primeiro vídeo, uma semana após o acidente, acumulou quase 200 mil visualizações.

Recentemente, Khoury compartilhou a primeira cirurgia de reconstrução facial que, segundo informações do DailyMail, custou 400 mil dólares, o que ultrapassa os dois milhões de reais. A jovem explicou que os médicos tiveram de fazer uma incisão em seu pescoço para conectar o nervo tirado do braço ao tecido colocado no lugar dos lábios. O enxerto, o nervo, o tecido e a pele, felizmente, não foram rejeitados e a cirurgia correu bem. Após o procedimento, ela desabafou:

Tem um monte de gente me dizendo para não postar meu rosto agora, por causa do jeito que está, mas não vou esconder o processo. Se alguém está assistindo a esse vídeo e vai fazer a mesma coisa, não vai se sentir sozinho. Se você estiver desconfortável, não precisa assistir.

Brooklinn passará por um longo processo e esta é apenas a primeira de muitas outras cirurgias de reconstrução.

Estou muito grata por ter saído (do hospital), estou feliz por estar me curando, estou tentando ficar animada para os próximos estágios das cirurgias. Estou apenas aceitando dia após dia.