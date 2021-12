Sabrina Sato fala sobre relacionamento com Duda Nagle: Esquenta e esfria

22/12/2021 | 15:10



Sabrina Sato abriu uma caixa de perguntas no Instagram e conversou um pouco com seus seguidores. Ela fez uma consideração geral sobre sua relação com Duda Nagle, com quem está desde 2016.

Faz parte. Todo relacionamento esfria e esquenta. O importante é o companheirismo, amizade, entendimento, respeito, amor e carinho.

A apresentadora da Record ainda revelou que tem vontade de aumentar a família - ela e Duda já são papais da pequena Zoe, de apenas três anos de idade.

Dá trabalho, então a gente vai devagar, mas eu quero fazer vários.

Recentemente ela até contou um pouco sobre a relação da filha com o uso da internet.

Zoe curte, mas dou uma segurada por causa da idade dela. Eu e Duda controlamos o tempo que ela fica na web.