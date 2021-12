José de Abreu opina sobre polêmica entre Tiago Leifert e Ícaro Silva: Quem dá dinheiro para a Globo muito antes do Tiago nascer são as novelas

22/12/2021 | 15:10



A polêmica entre Ícaro Silva e Tiago Leifert continua dando o que falar! Caso você esteja perdido no assunto, Ícaro deu o que falar após fazer um comentário detonando o BBB. Tiago Leifert então decidiu expôr o que pensa e os dois começaram a discutir pelas redes sociais.

Desta vez, quem quis deixar sua opinião foi José de Abreu! O ator escreveu dizendo que o grande forte da Rede Globo é há muito tempo a parte de novelas.

Entre Icaro Silva e Tiago Leifert eu fico com a ficção. Quem dá dinheiro para a Globo muito antes do Tiago nascer - e o BBB também - são as novelas. Sempre foram. E entretenimento classe A, tanto que vendem para o mundo todo. Avenida Brasil rendeu um bilhão, 150 países e o BBB?

Em 2017 outro momento deu o que falar envolvendo Ícaro Silva e o Big Brother. Desta vez, o fato aconteceu durante o Domingão do Faustão, após Ícaro se apresentar no Show dos Famosos.

Claudia Raia era uma das juradas e comentou que a performance de Ícaro, encarnando Ney Matogrosso, foi desafiadora. A atriz disse que cantar, dançar e representar já é difícil mesmo estudando muito, e que sem estudar a dificuldade é ainda maior.

Faustão então respondeu, dizendo:

- A ascensão social e econômica do Brasil é através da p***a do Big Brother, através de concurso de reality show, então estudar e trabalhar ninguém quer.

A fala do apresentador também deu o que falar na época, e muita gente chegou até a elogiá-lo pelo comentário.

Eita!