Morre Jack Hedley, famoso por ter atuado em 007 - Somente Para Seus Olhos

22/12/2021 | 15:10



Morreu o ator Jack Hedley, aos 92 anos de idade, famoso por ter atuado no filme 007 - Somente Para Seus Olhos e em Lawrence da Arábia.

A morte ocorreu no dia no dia 11 de dezembro, mas segundo o Daily Mail, a informação somente foi divulgada pelo The Times no dia 22.

A pedido do ator, não houve nenhum tipo de velório. Jack lutava contra uma doença severa, mas não foram dados detalhes a respeito. A seguir, confira as celebridades que nos deixaram em 2021.