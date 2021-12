Zé Neto esclarece sobre doença pulmonar: Já estou 99%

22/12/2021 | 14:11



O cantor Zé Neto apareceu no Instagram na última terça-feira, dia 21, para fazer um esclarecimento sobre seu estado de saúde após ter revelado que estava tratando de um problema no pulmão. Para tranquilizar os fãs, ele explicou que está bem e o tratamento já está chegando ao fim. O sertanejo até brincou ao falar que o estão matando na internet, dando notícias falsas de que ele não estaria bem.

- Estou meio sumido, mas estou voltando aqui pra esclarecer, estão me matando aí já na internet.

Ele ainda fez um alerta sobre o uso de cigarros eletrônicos.

- Então é o seguinte: está tudo bem. Realmente passei por problema sério do pulmão devido a cigarro Viper [cigarro eletrônico], inclusive dou alerta para quem mexe com essa b***a: para com isso porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito ou até mais.

Segundo a assessoria de imprensa do sertanejo, ele estava com um foco de vidro no pulmão, mas como ele contou, o tratamento já está acabando.

- Obrigada por quem rezou por mim, quem desejou coisa boa para mim. Mas está tudo bem. Está cheio de gente divulgando só desgraça. Tudo que a gente faz de bom, é difícil das pessoas postarem, mas qualquer notícia ruim todo mundo posta e viraliza. Mas está tudo certo, graças a Deus estou bem, terminando o tratamento já. Mais alguns dias estou 100%. Já estou 99%. Muito obrigado pelo carinho.