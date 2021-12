Coisas na economia precisam melhorar para preço de alimentos cair, diz ministra

22/12/2021 | 13:40



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira, 22, sobre o alto preço dos alimentos, que, apesar de o Brasil não ter problema de abastecimento, "algumas coisas na economia precisam melhorar para que caia a inflação e o preço dos alimentos", embora não tenha especificado o que precisaria melhorar. Ela participou de entrevista ao vivo no programa Fábio Souza, de Goiás. "Vi, ontem, que a inflação dos alimentos vai chegar em torno de 7%, o que é alto."

Ela ressaltou, porém, que há países que, além de inflação, não têm garantia de abastecimento, como o Brasil tem.

Tereza Cristina lembrou ainda que a inflação alimentar ocorre "no mundo todo". "A pandemia provocou um desarranjo comercial e fez com que os preços dos alimentos subissem", continuou. "Tivemos alta em insumos que são importantíssimos para produzir, como fertilizantes e defensivos. Isso fez com que os custos (de produção) aumentassem, não só aqui, como no mundo."

Para ela, o mundo ainda atravessa "um momento difícil" por causa da pandemia de covid-19. "A gente achava que já ia estar no pós-pandemia e agora vemos o vírus continuando", disse ela, em relação à nova variedade Ômicron da covid-19, que tem se espalhado pelo mundo.