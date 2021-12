São Caetano realiza missa de Natal no Espaço Verde Chico Mendes

Heitor Agricio

Especial para o Diário



22/12/2021 | 13:29



A Prefeitura de São Caetano realizou, na manhã desta quarta-feira (22), a tradicional missa campal no Espaço Verde Chico Mendes para celebrar a chegada do Natal. O evento contou com a presença de fiéis e figuras políticas da cidade.

A missa foi ministrada por seis padres de diferentes igrejas do município e foi realizada no palco do local. Para os fiéis foram montadas tendas e colocadas cadeiras para que pudessem ter seu momento de agradecimento. A celebração contou com a presença de uma banda que acompanhou os cânticos, preces e reflexões sobre a festividade cristã. A segurança do evento foi feita pela GCM (Guarda Civil Municipal) que disponibilizou viaturas e agentes para a ocasião.

A assistente administrativa, Regina Assoni, 63 anos, frequenta as missas natalinas do município há 20 anos e comenta que sentiu falta da cerimônia no último ano, quando a missa foi realizada de maneira remota devido as consequências da Covid-19. “É uma tradição que a gente é muito apegada. A missa de hoje foi linda demais, um pouco mais curta, mas foi muito boa'', observa.

Políticos da cidade também foram prestigiar a cerimônia, entre eles secretários e vereadores. Estiveram presentes também o prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) e o vice-prefeito eleito Carlos Humberto Seraphim (PL), que deve assumir o cargo amanhã em ato oficial de posse que será transmitido pelo Diário às 19h.

O prefeito interino aproveitou a ocasião para agradecer à todos os seus apoiadores e se despediu do cargo de chefe do Executivo, que ocupou por um ano na cidade. “Eu sou e serei sempre muitíssimo grato a todos vocês, por tudo que fizeram e tudo que me ajudaram.” agradeceu Campanella.