São Bernardo entrega duas praças-parque no bairro Jordanópolis

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/12/2021 | 12:42



A Prefeitura de São Bernardo entregou, na manhã desta quarta-feira (22), duas novas praças-parque, localizadas na Rua Adolfo Monteiro e na Avenida Arquiteto Otávio Manente, ambas no bairro Jordanópolis, e próximo com a divisa com Diadema. As entregas foram as últimas de 2021.

Denominadas Edvaldo Batista da Silva e Aparício Piotto, antigos moradores do bairro, as duas estruturas mantém o mesmo padrão das demais 48 praças-parque já entregues no município e contam com equipamentos de bem-estar, lazer e esporte, como academia ao ar-livre, pista de caminhada, espaço pet, playground, cercamento com gradil e nova iluminação. Ao todo, as duas praças tiveram o investimento de R$ 540 mil, sendo uma com 1.095 metros quadrados e outra com 2.656 metros quadrados. Ambas construídas no prazo de 120 dias.

Na ocasião, o prefeito da cidade Orlando Morando (PSDB), lembrou que o bairro "era um lugar triste" e que a entrega fará toda a diferença neste final de ano. "(As famílias) querem ter um lugar nas férias para o lazer, levar as crianças, lugar com entretenimento. Nós até podíamos esperar (para realizar a entrega), mas jamais deixaríamos esse espaço pronto e fechado", avalia o prefeito. Segundo Morando, moradores da Vila Naval, São José, Jordanópolis, além de municípes de Diadema, serão beneficiados pelos espaços.

Já o prefeito de Diadema, José Filippi Júnior (PT), que também participou da inauguração, agradeceu São Bernardo pelo investimento e transformação dessas duas áreas. Essa soma de esforços, esse trabalho conjunto é fundamental. A gente se sente contemplado e também queremos desenvolver junto à comunidade essa consciência de que a população cuide dos espaços para que eles não sofram vandalismo. Nos primeiros seis meses do ano nossa prioridade foi salvar vidas e buscar vacinas e, agora, esperamos que a gente consiga equacionar a questão da saúde e vencer os problemas gerados pela pandemia", observa o chefe do Executivo.

PROGRAMA - Desde de 2017, a Prefeitura já reformou ou implantou 48 espaços no modelo Praça-Parque, contemplando bairros como Assunção, Silvina, Alvarenga, Baeta Neves, Centro, Rudge Ramos, Demarchi, Planalto, Taboão e Jardim do Mar. Ainda com o objetivo de garantir áreas de lazer à população, a Prefeitura também desenvolve o programa Arena Parque, que já soma 21 espaços com quadra de futebol society, quadra de basquete street e pista de skate.

