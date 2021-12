Matheus Mazzafera responde críticas sobre look usado na festa de Virginia Fonseca: Estou livre

22/12/2021 | 13:11



Matheus Mazzafera virou um dos assuntos mais comentados no Twitter na noite da última terça-feira, dia 21. O youtuber foi muito comentado após aparecer com um look ousado e completamente azul na festa do pijama de Virginia Fonseca. Ele apostou em apenas uma cueca com um roupão transparente e uma bota de cano alto - para completar o estilo, ainda apostou em um lace azul.

O influenciador compartilhou alguns cliques com a roupa escolhida e foi muito criticado pelos internautas. Mas ele não ficou calado e falou poucas e boas no Twitter.

Me mandaram o que estou nos trends do Twitter e fui ver o que esta saindo. Primeiro: VAI TOMAR NO C*!!! Segundo, eu sou uma maricona velha, 41 anos, que venho me desconstruindo e repensando o que vale nessa vida. Os comentários maldosos são maioria da minha bandeira LGBTQIA+ ?.. E por isso eu resolvi escrever! Nossa bandeira é a mais invejosa e maldosa. Vamos nos unir! Chega de gay sendo morto na paulista à lampadada! Chega de trans sendo morta queimada.

Para que entenda, Mazzafera foi chamado de brega, definiram o look como horroroso e que ele sempre entrega o pior.

Quando nós vamos entender que juntos mudamos o sistema? Beijos de luz e digo, ESTOU LIVRE, USANDO O QUE EU QUERO, SOU MARICONA VELHA E TENTANDO SER FELIZ!!!! Beijão pra todo mundo! Sou uma MARICONA VEIA, USANDO O QUE EU QUERO E TENTANDO SER FELIZ Coração branco.