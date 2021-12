Ana Hickmann posta fotos de Natal com filho e os quatro cachorros

22/12/2021 | 13:11



Em clima festivo, Ana Hickmann postou no Instagram uma sequência de cinco fotos repletas de fofura com seu filho, Alexandre Jr., de sete anos de idade, e os quatro cachorros da família, que estão na sala da mansão decorada para o Natal. A casa espetacular, onde mora com o menino e o marido, o empresário Alexandre Correa, fica localizada em Itu, interior de São Paulo.

Ai meu coração!!! Me fala se tem como não ser uma mãe super babona e coruja? Não tem!!! Eu sou muito apaixonada nos meus filhos. E para turminha ficar assim tão paradinha para as fotos de Natal, só com petiscos atrás do celular. O resultado deu muito certo!!! Seu cachorro também fica quietinho pra tirar foto?, escreveu na legenda.

Lembrando que a apresentadora já havia se tornado sensação na internet ao mostrar curiosidades da residência. O terreno de seis mil e 500 metros quadrados abriga a construção de três andares, e tem direito a diversas áreas de lazer como boate, academia, piscina semiolímpica, horta e até uma casa na árvore para o filho brincar. O espaço, que impressiona pelo tamanho e elegância, ainda conta com outras áreas que a família curte bem juntinha.