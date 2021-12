Shantal Verdelho diz que Renato Kalil a indicou remédios abortivos para induzir parto, diz colunista

22/12/2021 | 13:11



Shantal Verdelho foi submetida a um exame no Instituto Médico Legal (IML) para averiguar se a conduta de Renato Kalil, durante o parto de sua segunda filha, causou algum tipo de lesão corporal vaginal. Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, a influenciadora também prestou depoimento à polícia - formalizando a denúncia contra o médico.

Verdelho alegou que Kalil praticou uma manobra chamada Kristeller, que se consiste em fazer pressão na parte superior do útero para auxiliar na saída do bebê. No entanto, tal mecanismo é contra-indicado pela OMS e pelo Ministério da Saúde, já que coloca em risco a saúde da mãe e do filho.

Além disso, Shantal conta que o médico indicou o uso de Misoprostol quando ela estava com 40 semanas de gestação, para acelerar o trabalho de parto. O medicamento tem efeito abortivo e só pode ser usado em ambiente hospitalar, além disso, é contra-indicado para pacientes que já fizeram Cesária - como era o caso da influenciadora.

No depoimento, ela conta que decidiu não tomar o medicamento. Ao em vez disso, foi pesquisar sobre o remédio e decidiu buscar uma segunda opinião. Tanto outra obstetra quanto sua fisioterapeuta pélvica não recomendaram o uso. As médicas também serão ouvidas pela polícia.

Com a grande repercussão do caso, Kalil negou todas as acusações e disse que o vídeo em que aparece gritando com Shantal foi editado.