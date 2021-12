Vitão curte show de Luisa Sonza durante festa de Virginia Fonseca

22/12/2021 | 13:10



Luisa Sonza e Vitão se encontraram na última terça-feira, dia 21, durante a festa do pijama de Virginia Fonseca. A cantora se apresentou no evento e o cantor, ex de Luisa, não deixou de curtir o show e ficar bem empolgado com a apresentação.

Enquanto Luisa cantou Flores, que é a música que fizeram juntos, ele cantou e aproveitou o momento.

Os dois namoraram entre setembro de 2020 até agosto de 2021, sendo que o relacionamento dos dois sempre foi muito criticado pelo público.