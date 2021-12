Festas de fim de ano ao redor do mundo – confira algumas tradições curiosas

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



22/12/2021 | 12:55



As festas de fim de ano ao redor do mundo são celebradas de maneiras distintas. Lugares como Alemanha, Suécia, Argentina, Estados Unidos e Japão têm costumes e festejos próprios, alguns deles bem curiosos.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Festas de fim de ano ao redor do mundo

Confira algumas festas de fim de ano ao redor do mundo listadas pelo Booking.com.

Munique, Alemanha – Dia de São Nicolau

Na Alemanha, o Dia de São Nicolau é celebrado em 6 de dezembro e marca o início da temporada de Natal. A tradição é muito popular entre as crianças e teve origem no papel de São Nicolau como patrono das crianças e portador de presentes mágicos. As crianças colocam suas botas engraxadas na porta da frente ou perto da lareira e esperam encontrá-las cheias de pequenos presentes e doces pela manhã.

Em Munique, passear pelo Christkindlmarkt é diversão garantida. No local é possível provar iguarias locais e comprar artesanato tradicional.

Onde ficar

Localizado no coração de Munique, o BEYOND by Geisel é a opção perfeita para aqueles que querem entrar no espírito natalino. Dele, dá para apreciar a vista para a prefeitura de Munique direto do bar de vinhos.

—

Estocolmo, Suécia – Dia de Santa Luzia

O Dia de Santa Luzia, celebrado anualmente no dia 13 de dezembro, é uma das maiores festas populares da Suécia. A data marca o início das festividades de fim de ano, além de honrar a memória de Santa Luzia. Procissões à luz de velas são realizadas nas escolas e pelos coros locais, para celebrar o dia.

Além disso, a tradição manda que os grupos escolham uma pessoa para ser Luzia e liderar a procissão. Alimentos tradicionais, como os pãezinhos de açafrão “Lussekatter” e os biscoitos de gengibre “Pepparkakor”, também são servidos para a ocasião.

Onde ficar

O aconchegante Downtown Camper oferece uma variedade de atividades para todos os tipos de viajantes. Para aqueles que desejam relaxar, a área de bem-estar conta com sauna na cobertura e piscina com vista para a cidade. Para as pessoas mais aventureiras, há uma infinidade de atividades, como noites de cinema, ioga, caiaque e aulas de skate.

—

Buenos Aires, Argentina – Dia de Natal

Na Argentina, muitas árvores de Natal são decoradas com bolas de algodão para representar a neve, enquanto o presépio tradicional (Pesebre) é a parte mais importante da decoração natalina das casas. Ao passear pela cidade à noite, dá para ver imagens espetaculares no céu, graças às lanternas de papel contendo pequenas velas (globos), que são acesas ao redor da cidade.

As trocas de presentes costumam ocorrer em 6 de janeiro, o Dia de Reis. Nesta data, as crianças tradicionalmente deixam seus sapatos na porta para serem preenchidos com presentes para o dia seguinte.

Onde ficar

O Casa Bevant é indicado para quem deseja abraçar totalmente a cultura argentina e desfrutar de uma estadia autêntica e luxuosa. Esse hotel tem um design argentino contemporâneo e está localizado em uma área central, com fácil acesso a pontos turísticos locais, incluindo o Museu Nacional de Belas Artes e o Teatro Colón.

—

Nova York, EUA – Kwanzaa

O Kwanzaa é uma celebração anual da cultura, união e desenvolvimento comunitário dos afro-americanos. A festa ocorre de 26 de dezembro a 1º de janeiro e é baseada em sete princípios, conhecidos como Nguzo Saba. Cada dia é dedicado a um deles.

Em Nova York, há várias atividades familiares para celebrar o Kwanzaa. Muitas delas incluem música ao vivo e oferta de artesanato, como a Brooklyn’s Kwanzaa Fest.

Onde ficar

O Hotel Indigo, em Williamsburg, oferece uma estadia luxuosa. Com piscina ao ar livre, academia e um restaurante fantástico, é ideal para relaxar. Ele fica a uma curta distância do Brooklyn Children’s Museum, que abriga o maior evento familiar de Kwanzaa em Nova York.

—

Quioto, Japão – Omisoka

O dia 31 de dezembro é conhecido como Omisoka no Japão. Trata-se de uma data dedicada à solução de problemas antigos e ideal para se livrar de coisas velhas para dar lugar a um novo começo.

É comum familiares e amigos se reunirem para um banquete e aguardar o Joyanokane, ritual da meia-noite que envolve o tocar dos sinos. Para aqueles que procuram um começo de ano tranquilo, a dica é fazer uma visita a um dos santuários xintoístas, como o Santuário Fushimi Inari, assim que o relógio marcar meia-noite.

Onde ficar

Erguido há 160 anos, o Ryokan Mugen é um hotel apenas para adultos, localizado a uma curta caminhada do Castelo Nijo, patrimônio mundial da UNESCO. Tem atmosfera tradicional, porém comodidades modernas. É perfeito para celebrar as festas de fim de ano ao redor do mundo.