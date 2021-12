Luiza doa sangue para Maurílio e mãe do sertanejo manda recado: Acorda, filho

22/12/2021 | 11:10



Cantor Maurílio segue internado no Instituto Ortopédico de Goiânia. Segundo informações do último boletim médico, divulgado pelo hospital nesta quarta-feira, dia 22, o sertanejo está entubado, sedado e com hemodiálise contínua. Ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.

Nas redes sociais, Luiza, que faz dupla com o cantor, fez um apelo para que os fãs fossem doar sangue ao músico.

O Maurílio está precisando de doação de sangue, pode ser de qualquer tipo sanguíneo! Agradecemos a todos que puderem ajudar! As doações podem ser feitas no INGOH, situado à av. 87 nº 598 setor sul, ao lado da faculdade UNIVERSO, de segunda a sexta das 7:00 as 13:00 e aos sábados das 08:00 as 12:00. Devido a Pandemia causada pelo corona vírus estamos fazendo agendamento das doações.

Apesar de estar estável, Maurílio ainda apresenta um caso grave. Assim que foi internado, em 15 de dezembro, o cantor teve três paradas cardíacas.

A mãe do sertanejo, Odaima Delmonte, postou um clique ao lado do filho e fez um apelo:

Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda filho, estamos te esperando.