Conheça os três enigmas mais difíceis e desafiadores da internet

Marcella Blass

Do 33Giga



22/12/2021 | 10:55



Mais do que textão e vídeos de gatinhos, a internet abriga uma série de enigmas que têm desafiado a destreza, a inteligência e a paciência de muita gente. Os quebra-cabeças exigem dos jogadores atenção, habilidade e, às vezes, conhecimentos muito específicos, como código morse e edição de áudio. O 33Giga reuniu três dos riddles mais complexos da web e te desafia a seguir. Vai encarar?

Conhecido como o enigma mais difícil da internet, até a redação desta reportagem, 18.597.715 pessoas já tentaram jogá-lo, mas apenas 47 delas, cerca de 0.0001%, conseguiram finalizar a saga. Desenvolvido por David Münnich em 2004, o jogo conta com 140 níveis que misturam lógica, matemática, percepção aguçada e uma série de outros conhecimentos (e ferramentas) gerais, além de exigir boas habilidades para pesquisas no Google.

O mais desafiador do Notpron é o fato de o jogo não ser coisa para uma tarde tediosa. Muitos dos jogadores levaram meses para encerrar a saga, enquanto os que ainda não desistiram se veem presos há anos nos enigmas. Isso faz com que, depois de mais de dez anos, o jogo ainda seja assunto ativo em uma série de fóruns pela internet, nos quais a galera se encontra para se ajudar a passar de nível.

Desenvolvido por Lukasz Matablewski em 2014, este é um jogo que nunca foi terminado por ninguém que o desafiou. A cada fase do DNBHL o jogador precisa descobrir uma palavra, frase, combinação de números ou códigos para passar para os próximos níveis, que ficam cada vez mais complexos. Tudo isso com ajuda das dicas mínimas que o quebra-cabeças dá.

As dicas vão se ampliando conforme o jogador vasculha a tela, arquivos e textos fornecidos e, na maioria das vezes, a grande sacada para matar o enigma está escondida em várias camadas de problemas que precisam ser solucionados pelo desafiante. Disponível não só na web, mas também para Android e iOS, mais do que lógica, o jogo vai exigir conhecimentos de código morse, edição e profundas pesquisas no Google.

[Atualização] No final de outubro de 2018, contudo, alguns usuários começaram a ter problemas para abrir o jogo no mobile. Até que DNBHL simplesmente saiu do ar em novembro, sem qualquer explicação. Mas se você se interessou pelo desafio, um canal no YouTube mantém uma série que ilustra bem as dificuldades e habilidades necessárias para vencer o enigma invencível.

São 20 perguntas em forma de enigmas e charadas. A cada resposta certa, o jogador avança. A cada resposta errada, uma mensagem de perigo aparece na tela. O objetivo aqui é passar por todos os desafias da esfinge sem ser devorado. O puzzel faz referência ao quebra-cabeça mais famoso da história, conhecido como “enigma da esfinge”: “decifra-me ou devoro-te: que criatura pela manhã tem quatro pés, ao meio-dia tem dois e à tarde tem três?”.

Muito simples, mas desafiador, o jogo vai exigir que o usuário selecione o vazio e abuse de ferramentas e pesquisas na internet para não virar almoço de esfinge. A tarefa é difícil e, provavelmente, você não vai chegar ao fim sem ser devorado nenhuma vez. Porém, diferentemente dos outros enigmas destacados pelo 33Giga, o riddle da pirâmide é muito mais acessível, e não exige nenhum tipo de conhecimento específico e avançado, apenas paciência, lógica e sagacidade.