Murilo Huff revela que Leo, filho com Marília Mendonça, está com infecção de ouvido

22/12/2021 | 10:10



Murilo Huff usou as redes sociais na última terça-feira, dia 21, para revelar que Leo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça, havia contraído uma infecção de ouvido. O pequeno entraria no lugar da mãe em casamento, mas precisou ficar em casa para se recuperar.

No Twitter, o sertanejo escreveu:

Leozinho iria entrar comigo hoje, no lugar da Marilia, no casamento do Pedro, mas infelizmente ele ta dodói.. pegou uma infecçãozinha de ouvido e não vai poder ir.

Não fiquem preocupados. Ele já tá tomando os remedinhos e já tá melhorando. Decidimos deixar ele descansando pra recuperar mais rápido.

Logo depois, o papai babão mostrou alguns cliques do filho usando um mini terno. Fofo, né?

Estava esperando pra mostrar hoje, mas como ele não vai, toma essa surra de gostosura aí.

Que ele se recupere logo!